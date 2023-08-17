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Azul interessada

Aeronáutica conclui testes de equipamento que libera voos comerciais em Linhares

O Papi (Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) é o instrumento que falta para que o terminal possa receber as aeronaves

Públicado em 

17 ago 2023 às 10:04
Abdo Filho

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Abdo Filho

No total, o Estado investiu cerca de R$ 45 milhões, equivalente a 70% do valor do empreendimento
No total, o Estado investiu cerca de R$ 45 milhões no Aeroporto de Linhares, equivalente a 70% do valor do empreendimento Crédito: Geraldo Campos Jr.
Os técnicos da Aeronáutica estão concluindo, nesta quinta-feira (17), os testes do Papi (Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) do Aeroporto de Linhares. É o equipamento que falta para que o terminal possa receber aviões comerciais.
A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande e pelo prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, na abertura do Tecnoagro, feira do agronegócio realizada pela Rede Gazeta em Linhares.
Os testes estão sendo concluídos agora, mas ainda não tem uma data certa para a liberação do equipamento por parte da Aeronáutica. A expectativa é de que o processo de regulamentação não demore.
A Azul, que já disse ter interesse em operar por Linhares, só confirmará sua nova rota no Estado a partir do momento em que todos os equipamentos de navegação e segurança, e o Papi é o principal deles, estiverem funcionando.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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