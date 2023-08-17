Aeronáutica conclui testes de equipamento que libera voos comerciais em Linhares

No total, o Estado investiu cerca de R$ 45 milhões no Aeroporto de Linhares, equivalente a 70% do valor do empreendimento Crédito: Geraldo Campos Jr.

Os técnicos da Aeronáutica estão concluindo, nesta quinta-feira (17), os testes do Papi (Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) do Aeroporto de Linhares. É o equipamento que falta para que o terminal possa receber aviões comerciais.

A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande e pelo prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, na abertura do Tecnoagro, feira do agronegócio realizada pela Rede Gazeta em Linhares.

Os testes estão sendo concluídos agora, mas ainda não tem uma data certa para a liberação do equipamento por parte da Aeronáutica. A expectativa é de que o processo de regulamentação não demore.