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Leonel Ximenes

Azul faz vistoria no Aeroporto de Linhares, que agora é da Infraero

Com inauguração da nova pista, aeroporto passou a ter estrutura para receber aviões de grande porte, como o Boeing 757/200

Públicado em 

15 mai 2023 às 11:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No total, o Estado investiu cerca de R$ 45 milhões, equivalente a 70% do valor do empreendimento
Avião da Força Aérea Brasileira estacionado no Aeroporto de Linhares Crédito: Geraldo Campos Jr.
A Azul Linhas Aéreas realizou uma vistoria no Aeroporto de Linhares com o objetivo de verificar as condições da estrutura para futuras operações comerciais. Foram verificados, entre outras estruturas, a dimensão do pátio e o tamanho da pista. Os testes ocorreram durante os dias 27 e 28 de abril. 
Com a inauguração da nova pista de pousos e decolagens, que foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aeroporto passou a ter estrutura para receber aviões de grande porte, como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros. Além disso, o terminal de passageiros foi ampliado e terá capacidade para receber 200 passageiros e até cinco voos comerciais por dia.

PRIMEIRA ROTA DEVE SER LINHARES-BH

A Azul Linhas Aéreas já manifestou interesse em abrir rotas aéreas para o município e o primeiro passo para o início das operações foram os testes realizados pelas equipes técnicas da companhia. A expectativa é a de que a primeira rota anunciada seja a Linhares–Belo Horizonte. 
Durante a vistoria, que foi acompanhada pelos gestores de segurança operacional e de operações aeroportuárias da administração municipal,  a Azul avaliou diversos aspectos do aeroporto. As equipes fizeram a inspeção das condições de infraestrutura e segurança operacional de todo o sítio aeroportuário, incluindo o terminal de passageiros, pátios de estacionamento de aeronaves, complexo de pistas e demais estruturas e equipamentos.
Enquanto a Azul faz testes, o Departamento de Outorgas, Patrimônio e Políticas Regulatórias Aeroportuárias do Ministério dos Portos e Aeroportos comunicou à Prefeitura de Linhares que o aeroporto agora estará sob gestão da Infraero, empresa do governo federal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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