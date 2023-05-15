Azul faz vistoria no Aeroporto de Linhares, que agora é da Infraero

Avião da Força Aérea Brasileira estacionado no Aeroporto de Linhares Crédito: Geraldo Campos Jr.

A Azul Linhas Aéreas realizou uma vistoria no Aeroporto de Linhares com o objetivo de verificar as condições da estrutura para futuras operações comerciais. Foram verificados, entre outras estruturas, a dimensão do pátio e o tamanho da pista. Os testes ocorreram durante os dias 27 e 28 de abril.

Com a inauguração da nova pista de pousos e decolagens , que foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aeroporto passou a ter estrutura para receber aviões de grande porte, como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros. Além disso, o terminal de passageiros foi ampliado e terá capacidade para receber 200 passageiros e até cinco voos comerciais por dia.

PRIMEIRA ROTA DEVE SER LINHARES-BH

A Azul Linhas Aéreas já manifestou interesse em abrir rotas aéreas para o município e o primeiro passo para o início das operações foram os testes realizados pelas equipes técnicas da companhia. A expectativa é a de que a primeira rota anunciada seja a Linhares–Belo Horizonte.

Durante a vistoria, que foi acompanhada pelos gestores de segurança operacional e de operações aeroportuárias da administração municipal, a Azul avaliou diversos aspectos do aeroporto. As equipes fizeram a inspeção das condições de infraestrutura e segurança operacional de todo o sítio aeroportuário, incluindo o terminal de passageiros, pátios de estacionamento de aeronaves, complexo de pistas e demais estruturas e equipamentos.