Azul pede autorização para voo entre Linhares e Belo Horizonte

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nas redes sociais que a Azul Linhas Aéreas pediu autorização à Infraero para operar voos diretos do Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado, para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A empresa, ainda segundo o governador, pretende iniciar a operação ainda neste ano, a partir de 9 de dezembro. No início de agosto, a Aeronáutica homologou o Papi (Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) do Aeroporto de Linhares. Era um dos equipamentos que faltavam para que as operações comerciais fossem iniciadas no terminal.
Em nota enviada à reportagem mais tarde, a Azul confirmou voos diários entre os dois aeroportos e informou que a operação começa, na verdade, a partir do dia 4 de dezembro deste ano.