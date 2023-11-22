Latam mantém voos diretos de Vitória para o Santos Dumont

A Latam comunicou nesta quarta-feira (22) que os voos entre Vitória e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, serão mantidos em 2024. O comunicado ocorre após o Ministério dos Portos e Aeroportos revogar uma portaria que limitativa a 400 km a distância dos voos entre o aeroporto do capital fluminense e o outro terminal. Serão, ao todo, 19 voos semanais.
A companhia vai manter ainda no Santos Dumont a operação de voos diretos para Brasília (DF) e Congonhas e Guarulhos, esses dois últimos em São Paulo.