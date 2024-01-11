Nas duas regiões, o índice ficou superior ao registrado no país. O IPCA fechou 2023 com alta acumulada de 4,62% , dentro do intervalo da meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que era de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, entre 1,75% e 4,75%.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quinta-feira (11) pelo IBGE.

Your browser does not support the audio element. Inflação na Grande Vitória é a 2ª maior do país e só perde para Brasília

Em dezembro de 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,56% no Brasil e de 0,58% na Grande Vitória. Ao analisar os grupos aferidos pelo IBGE, o que teve maior variação no ano na Grande Vitória foi educação, com 8,05% de alta no ano.

Outros grupos que tiveram alta acima da inflação no ano foram transportes (7,17%) e saúde e cuidados pessoais (7,07%). Despesas pessoais acumulou 5,99%; e habitação, 5,89%.

Segundo o IBGE, nos transportes, destaca-se a alta da gasolina (12,09%), subitem de maior peso entre os 377 que compõem o IPCA e responsável pelo maior impacto (0,56 p.p.) em 2023. Na Grande Vitória, a gasolina teve alta superior à do país, com 12,69%, contra uma queda de 26,70% ao longo de 2022.

Na sequência, veio o subitem emplacamento e licença (21,22% e 0,53 p.p.). Outra alta importante foi das passagens aéreas, que subiram 47,24% e contribuíram com 0,32 p.p. no acumulado do ano.

No recorte só do mês de dezembro, a maior variação positiva foi de alimentação e bebidas, com 1,16% de alta, enquanto o índice geral ficou em 0,58%. Artigos de residência também estão entre os que mais subiram no último mês do ano, com 0,99%.