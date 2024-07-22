Grupo Vertical, de Aracruz, investe R$ 10 milhões em usina solar

A empresa vai fazer um aporte de R$ 10 milhões na primeira fase da Usina Fotovoltaica 1 da Vertical Soluções Energéticas, que terá uma capacidade média mensal para gerar 220.000 KW/h, o suficiente para atender mil residências. O empreendimento ficará em uma área de 30 mil m². As obras já começaram e a inauguração está marcada para o final de novembro. A expectativa, até o final de 2025, é ter mais duas usinas solares comissionadas. A geração média mensal será de 950.000 KW/h (para 4,3 mil residências). A ideia é oferecer descontos na conta de luz sem a necessidade de o cliente fazer investimentos