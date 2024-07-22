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Renovável

Grupo Vertical, de Aracruz, investe R$ 10 milhões em usina solar

Empresas dos mais diversos setores estão investindo pesado na geração de energia renovável principalmente nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo

Públicado em 

22 jul 2024 às 18:13
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Usina solar da Marca Ambiental, em Linhares
Usina de geração de energia solar da Marca Ambiental, em Linhares Crédito: Abdo Filho
As fazendas solares têm atraído muitos investimentos no Espírito Santo, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. São mais de 30 no Estado. Também chama a atenção a quantidade de empresas de outros setores da economia que estão apostando nas usinas de energia limpa para geração distribuída (feita no local ou próximo ao local de consumo). O mais novo entrante no negócio é o Grupo Vertical, de Aracruz.

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A empresa vai fazer um aporte de R$ 10 milhões na primeira fase da Usina Fotovoltaica 1 da Vertical Soluções Energéticas, que terá uma capacidade média mensal para gerar 220.000 KW/h, o suficiente para atender mil residências. O empreendimento ficará em uma área de 30 mil m². As obras já começaram e a inauguração está marcada para o final de novembro. A expectativa, até o final de 2025, é ter mais duas usinas solares comissionadas. A geração média mensal será de 950.000 KW/h (para 4,3 mil residências). A ideia é oferecer descontos na conta de luz sem a necessidade de o cliente fazer investimentos
Fundado em 2002, o Grupo Vertical começou prestando serviços dentro do setor metalmecânico. Hoje, atua também nos segmentos de energia, construção civil e comércio.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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