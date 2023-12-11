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Renovável

Linhares vai ter a maior usina de energia solar do Espírito Santo

O Grupo Marca, dono da Marca Ambiental, vai construir a Usina Fotovoltaica (UFV) Juparanã, com capacidade instalada de 7,1 MW

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

11 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Data: 30/10/2019 - ES - Vitória - Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes (Centro de Línguas) para geração de energia. Usina solar é a terceira maior do país e a maior do ES
Placas fotovoltaicas instaladas para a geração de energia Crédito: Fernando Madeira
O Grupo Marca, dono da Marca Ambiental, vai construir, em Linhares, a maior unidade geradora de energia solar do Espírito Santo, a Usina Fotovoltaica (UFV) Juparanã, com capacidade instalada de 7,1 MW. Um investimento de R$ 22 milhões. As obras já começaram e a operação deve começar em maio de 2024. Liberum Energia e Aevo Energia Solar são sócias da Marca no empreendimento.
A usina será construída em uma área de 70 mil m² ao lado do aterro sanitário da empresa, em Rio Quartel, zona rural de Linhares. Mais de mil clientes estão na fila para comprar a energia que começará a ser gerada ali, que é mais barata que a energia da rede. 
"É mais um movimento do grupo com o objetivo de sermos fornecedores de energia limpa. Existe uma discussão grande sobre o que fazer com a área de depósito de resíduos depois que ela estiver na sua plena capacidade. Trata-se de algo relativamente novo no mundo, por isso o debate. São grandes espaços perto de centros urbanos, ou seja, algo valorizado, mas que não pode ter um prédio, por exemplo, em cima. Ainda não se sabe como aquele terreno se comportará ao longo dos anos. Acreditamos que a instalação de placas solares pode ser uma boa alternativa de uso. Temos espaço, a estrutura é leve, a energia gerada é limpa e renovável, estamos perto dos centros consumidores e o valor agregado é interessante", explicou Diogo Ribeiro, diretor de Novos Negócios do Grupo Marca.
A usina de Linhares não ficará em cima de um aterro já utilizado, mas servirá como curva de aprendizagem para o grupo. Em outra iniciativa na direção de produzir energia renovável a partir dos resíduos recolhidos, a Marca anunciou a decisão de construir uma fábrica de biometano em Cariacica. Um investimento de R$ 50 milhões.  

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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