Linhares vai ter a maior usina de energia solar do Espírito Santo

O Grupo Marca, dono da Marca Ambiental, vai construir, em Linhares, a maior unidade geradora de energia solar do Espírito Santo, a Usina Fotovoltaica (UFV) Juparanã, com capacidade instalada de 7,1 MW. Um investimento de R$ 22 milhões. As obras já começaram e a operação deve começar em maio de 2024. Liberum Energia e Aevo Energia Solar são sócias da Marca no empreendimento.



A usina será construída em uma área de 70 mil m² ao lado do aterro sanitário da empresa, em Rio Quartel, zona rural de Linhares. Mais de mil clientes estão na fila para comprar a energia que começará a ser gerada ali, que é mais barata que a energia da rede.