Linhares vai ter a maior usina de energia solar do Espírito Santo

A usina será construída em uma área de 70 mil m² ao lado do aterro sanitário da empresa, em Rio Quartel, zona rural de Linhares. Mais de mil clientes estão na fila para comprar a energia que começará a ser gerada ali, que é mais barata que a energia da rede.

"É mais um movimento do grupo com o objetivo de sermos fornecedores de energia limpa. Existe uma discussão grande sobre o que fazer com a área de depósito de resíduos depois que ela estiver na sua plena capacidade. Trata-se de algo relativamente novo no mundo, por isso o debate. São grandes espaços perto de centros urbanos, ou seja, algo valorizado, mas que não pode ter um prédio, por exemplo, em cima. Ainda não se sabe como aquele terreno se comportará ao longo dos anos. Acreditamos que a instalação de placas solares pode ser uma boa alternativa de uso. Temos espaço, a estrutura é leve, a energia gerada é limpa e renovável, estamos perto dos centros consumidores e o valor agregado é interessante", explicou Diogo Ribeiro, diretor de Novos Negócios do Grupo Marca.