Focos de incêndio em áreas da Suzano disparam no Espírito Santo

Nas últimas semanas, têm sido registrados entre 25 e 35 focos de incêndio todos os dias. O calor e os ventos fortes contribuem, mas a ação criminosa é o principal problema. Por conta do grande número de ocorrências, a Suzano deslocou recursos de suas operações no Maranhão para ajudar no combate ao fogo no Norte capixaba. Vieram 23 brigadistas, três caminhões-pipa e três caminhões com kit de incêndio para o primeiro combate.