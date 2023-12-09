Focos de incêndio em áreas da Suzano disparam no Espírito Santo

Nas últimas semanas, têm sido registrados entre 25 e 35 focos de incêndio todos os dias. O calor e os ventos fortes contribuem, mas a ação criminosa é o principal problema. Por conta do grande número de ocorrências, a Suzano deslocou recursos de suas operações no Maranhão para ajudar no combate ao fogo no Norte capixaba. Vieram 23 brigadistas, três caminhões-pipa e três caminhões com kit de incêndio para o primeiro combate.
A Suzano possui quase 300 mil hectares no Espírito Santo, algo perto de 10% de tudo que a companhia tem de área no Brasil. Em meados do ano passado, o Estado, apesar de responder por 10% da área, era responsável por 40% dos incêndios registrados pela Suzano.