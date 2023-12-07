Marcopolo quer atrair mais fornecedores para o ES: "São Mateus é prioridade"

A Marcopolo, que está no Espírito Santo desde 2014, atraiu algumas empresas para cá, caso da fabricantes de chassis Agrale, mas boa parte de seus insumos ou são produzidos dentro da própria unidade de São Mateus ou vêm de fora, principalmente de São Paulo e Sul do Brasil. Diante da falta de opções, a multinacional partiu para a verticalização, mas não é a saída para tudo.