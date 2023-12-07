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Indústria

Marcopolo quer atrair mais fornecedores para o ES: "São Mateus é prioridade"

Com expansão, a demanda por produtos, insumos e tecnologia irá aumentar, uma janela para a chegada de novas empresas e para o desenvolvimento de fornecedores locais

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:17

Públicado em 

07 dez 2023 às 18:17
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
A Marcopolo vai produzir o Attivi Integral, primeiro ônibus da empresa com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico
A Marcopolo vai produzir o Attivi Integral, primeiro ônibus da empresa com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
A Marcopolo, que, nesta terça-feira (07), anunciou que irá ampliar a fábrica de São Mateus e passará a produzir ônibus elétricos no Espírito Santo, vai precisar de mais fornecedores e mão de obra qualificada. Hoje, são produzidos 16 carros por dia, até o final de 2024 serão 26. A demanda por produtos, insumos e tecnologia irá aumentar consideravelmente. É uma janela para a chegada de novas empresas e uma grande oportunidade para o desenvolvimento de fornecedores locais.
A Marcopolo, que está no Espírito Santo desde 2014, atraiu algumas empresas para cá, caso da fabricantes de chassis Agrale, mas boa parte de seus insumos ou são produzidos dentro da própria unidade de São Mateus ou vêm de fora, principalmente de São Paulo e Sul do Brasil. Diante da falta de opções, a multinacional partiu para a verticalização, mas não é a saída para tudo.
"Trabalhamos firme na atração de parceiros. O nosso produto tem um alto índice de utilização de produtos nacionais e isso crescerá, afinal, no ônibus elétrico o chassi também pode ser feito pela Marcopolo. Acreditamos muito nesse movimento e seguiremos nele, creio que mais parceiros nossos virão para o Espírito Santo", disse o CEO da Marcopolo, André Armaganijan.
Questionado se haverá um incentivo específico da Marcopolo para isso, o executivo responde: "Vamos incentivar com aumento de produção. São Mateus é uma de nossas prioridades".

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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