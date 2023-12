Lançamento em 2024: Nazca desenvolve um novo bairro em Vitória

A Nazca, uma das principais desenvolvedoras de projetos e incorporadoras do Espírito Santo, lançará, em 2024, um dos maiores empreendimentos imobiliários de Vitória dos últimos tempos. Trata-se de um bairro planejado que ficará na antiga Pedreira Rio Doce, na Orla Noroeste de Vitória. Ao todo a área tem 600 mil m², 400 mil m² serão doados à prefeitura e devem ser anexados ao Parque da Fonte Grande e o empreendimento vai ocupar 200 mil m². A ocupação será iniciada no segundo semestre de 2024, com o início das obras de um parque, com a assinatura do escritório de paisagismo Burle Marx, que será construído no entorno da cava. Os primeiros lançamentos se darão em 2025, o desenvolvimento completo deverá levar entre 20 e 30 anos.