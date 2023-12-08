AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mercado imobiliário

Lançamento em 2024: Nazca desenvolve um novo bairro em Vitória

O empreendimento ficará na área onde funcionou a Pedreira Rio Doce, às margens da Serafim Derenzi. Trata-se da mais nova fronteira imobiliária da Capital

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

08 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Perspectiva do novo bairro planejado de Vitória
Perspectiva do novo bairro planejado de Vitória Crédito: Divulgação/Nazca
A Nazca, uma das principais desenvolvedoras de projetos e incorporadoras do Espírito Santo, lançará, em 2024, um dos maiores empreendimentos imobiliários de Vitória dos últimos tempos. Trata-se de um bairro planejado que ficará na antiga Pedreira Rio Doce, na Orla Noroeste de Vitória. Ao todo a área tem 600 mil m², 400 mil m² serão doados à prefeitura e devem ser anexados ao Parque da Fonte Grande e o empreendimento vai ocupar 200 mil m². A ocupação será iniciada no segundo semestre de 2024, com o início das obras de um parque, com a assinatura do escritório de paisagismo Burle Marx, que será construído no entorno da cava. Os primeiros lançamentos se darão em 2025, o desenvolvimento completo deverá levar entre 20 e 30 anos.
O empreendimento está na fase final de audiências públicas e as licenças devem estar todas prontas nos próximos meses. A área abrigará prédios residenciais, comerciais, centros de compras, escolas e outros tipos de negócios. A Nazca desenvolverá alguns desses empreendimentos, mas o bairro, que ainda não foi batizado, estará aberto para outras incorporadoras. "Vamos desenvolver um novo bairro e ele, assim como os demais bairros da cidade, estará aberto a todos os empreendedores. Vamos vender lotes de, na média, 2 mil m², os interessados poderão comprar e desenvolver os seus projetos ali dentro", explicou Breno Peixoto, CEO da Nazca.
O valor geral de venda (VGV) da nova área, a preços de hoje, supera os R$ 2 bilhões. "É difícil fazer a conta de quanto o projeto movimentará porque trata-se de um plano de longo prazo, mas, a preços de hoje, passa dos R$ 2 bilhões. Já temos alguns contratos fechados e os primeiros empreendimentos serão entregues em 2028", disse Peixoto.
Perspectiva do novo bairro planejado de Vitória
Perspectiva do novo bairro planejado de Vitória Crédito: Divulgação/Nazca
A expansão rumo à Orla Noroeste, às margens da Serafim Derenzi, é tida como a maior novidade do mercado imobiliário de Vitória dos últimos tempos. O bairro planejado que será desenvolvido pela Nazca é o primeiro lançamento deste porte na região. Olhando para a história, o Centro foi a primeira fronteira, depois vieram Praia do Canto, Praia de Camburi (Jardim da Penha e Mata da Praia), Enseada e Jardim Camburi. Os bairros que margeiam a Serafim Derenzi, que nunca estiveram neste rol, agora passam a integrá-lo. O grande desafio é o acesso viário. A Pedreira Rio Doce está a poucos quilômetros de bairros como Jardim da Penha e Praia do Canto, mas o tempo gasto no trânsito ainda é elevado. Há propostas na mesa da Prefeitura de Vitória para que o escoamento possa melhorar.

Veja Também

Marcopolo quer atrair mais fornecedores para o ES: "São Mateus é prioridade"

Petrobras traz equipamento inovador para medir ventos no litoral do ES

Licença ambiental: fila do Iema tem 2 mil processos esperando decisão

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Espírito Santo Grande Vitória Vitória (ES) Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a 'fase lútea' – e por que algumas mulheres se sentem 'mais feias' durante ela
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a facadas no quintal de casa em Pedro Canário
Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo
TJES libera concurso da PM e afasta, provisoriamente, reserva de vagas para PcD

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados