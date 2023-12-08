Lançamento em 2024: Nazca desenvolve um novo bairro em Vitória

Perspectiva do novo bairro planejado de Vitória Crédito: Divulgação/Nazca

A Nazca, uma das principais desenvolvedoras de projetos e incorporadoras do Espírito Santo, lançará, em 2024, um dos maiores empreendimentos imobiliários de Vitória dos últimos tempos. Trata-se de um bairro planejado que ficará na antiga Pedreira Rio Doce, na Orla Noroeste de Vitória. Ao todo a área tem 600 mil m², 400 mil m² serão doados à prefeitura e devem ser anexados ao Parque da Fonte Grande e o empreendimento vai ocupar 200 mil m². A ocupação será iniciada no segundo semestre de 2024, com o início das obras de um parque, com a assinatura do escritório de paisagismo Burle Marx, que será construído no entorno da cava. Os primeiros lançamentos se darão em 2025, o desenvolvimento completo deverá levar entre 20 e 30 anos.

O empreendimento está na fase final de audiências públicas e as licenças devem estar todas prontas nos próximos meses. A área abrigará prédios residenciais, comerciais, centros de compras, escolas e outros tipos de negócios. A Nazca desenvolverá alguns desses empreendimentos, mas o bairro, que ainda não foi batizado, estará aberto para outras incorporadoras. "Vamos desenvolver um novo bairro e ele, assim como os demais bairros da cidade, estará aberto a todos os empreendedores. Vamos vender lotes de, na média, 2 mil m², os interessados poderão comprar e desenvolver os seus projetos ali dentro", explicou Breno Peixoto, CEO da Nazca.

O valor geral de venda (VGV) da nova área, a preços de hoje, supera os R$ 2 bilhões. "É difícil fazer a conta de quanto o projeto movimentará porque trata-se de um plano de longo prazo, mas, a preços de hoje, passa dos R$ 2 bilhões. Já temos alguns contratos fechados e os primeiros empreendimentos serão entregues em 2028", disse Peixoto.

Perspectiva do novo bairro planejado de Vitória Crédito: Divulgação/Nazca