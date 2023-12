Em franca expansão, Pimpolho amplia centro de distribuição na Serra

Fundada há 61 anos, em Vila Velha, a Pimpolho, marca do segmento infantil, vem passando por uma ampla reestruturação de processos e diversificação de seus produtos nos últimos anos. A empresa, que começou fabricando calçados para crianças, hoje conta com mais de 9 mil itens no seu catálogo, com mais espaço para brinquedos e cuidados para bebê. Todo este fortalecimento do negócio demandou investimentos que superaram os R$ 40 milhões nos últimos anos. Itens da marca estão em todo o Brasil e, até o ano que vem, estarão em mais de 50 países.