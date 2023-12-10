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Economia

Em franca expansão, Pimpolho amplia centro de distribuição na Serra

Fundada há 61 anos, a Pimpolho, marca do segmento infantil, vem passando por uma ampla reestruturação de processos e diversificação de seus produtos nos últimos anos

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

10 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Centro de Distribuição da Pimpolho, na Serra
Centro de Distribuição da Pimpolho, na Serra Crédito: Divulgação/Pimpolho
Fundada há 61 anos, em Vila Velha, a Pimpolho, marca do segmento infantil, vem passando por uma ampla reestruturação de processos e diversificação de seus produtos nos últimos anos. A empresa, que começou fabricando calçados para crianças, hoje conta com mais de 9 mil itens no seu catálogo, com mais espaço para brinquedos e cuidados para bebê. Todo este fortalecimento do negócio demandou investimentos que superaram os R$ 40 milhões nos últimos anos. Itens da marca estão em todo o Brasil e, até o ano que vem, estarão em mais de 50 países.
Para suportar a expansão, o centro de distribuição da Pimpolho, na Serra, terá a sua capacidade de armazenagem e expedição aumentada em 22%. A estrutura terá 7 mil m² de área logística, capacidade de movimentar mais de 9 mil posições pallets e expedir mais de 45 mil volumes por mês.
A ampliação do Centro de Distribuição suporta o crescimento acentuado da empresa, potencializado pelo lançamento da plataforma de e-commerce exclusiva para lojistas. “A Pimpolho entende que a nossa fortaleza está no B2B e esse movimento nos fará atender com ainda mais eficiência a nossa carteira atual de varejistas em nível nacional e ampliar a capilaridade para novos clientes. Caminhando assim para que a empresa se consolide como referência em produtos para primeira infância até 2025”, comenta Ricardo Brito, diretor da Pimpolho.
Considerando a distribuição por canais, as lojas especializadas em produtos infantis representam a maior fatia das vendas, seguido por distribuidores e atacadistas, lojas de departamento, sapatarias, hiper e supermercados, além de farmácias e drogarias.

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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