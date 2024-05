Fotus, distribuidora capixaba de placas solares, espera faturar mais de R$ 1 bi

Galpão de Fotus Distribuidora, em Vila Velha. Crédito: Abdo Filho

Fundada em 2019, pelo empresário José João Cunha Filho, a capixaba Fotus Distribuidora Solar, sediada em Vila Velha, vem crescendo forte e deve faturar, em 2024, R$ 1,2 bilhão, 32% acima dos R$ 910 milhões do ano anterior. Até 2027, a expectativa é chegar aos R$ 2 bilhões. A empresa traz da China todos os equipamentos necessários para a montagem de uma usina solar e distribui para todo o Brasil. A companhia já é líder em vendas no mercado brasileiro de micro geradores - de até 1 MW.

Depois de um 2023 difícil - embora o faturamento tenha crescido, as margens encolheram, já que as distribuidoras estavam estocadas e o preço dos equipamentos caíram muito rapidamente lá fora, impondo um desafio logístico e de caixa para as empresas -, os executivos da Fotus mantiveram a confiança na expansão do mercado brasileiro, a queda dos juros ajuda muito, e estão investindo forte, algo perto de R$ 90 milhões. O centro de distribuição do Recife, responsável pelo Nordeste, dobrou de tamanho e o de Vila Velha foi ampliado. A unidade distribuidora de Goiás tem 5 mil m², a de Santa Catarina tem 6 mil m² e a do Pará terá 5 mil m².

"Eu acredito muito nesse mercado. Vejo expansão por, no mínimo, mais dez anos. Não é difícil de implantar, os equipamentos caíram de preço, a economia nos gastos de energia é enorme e é sustentável do ponto de vista ambiental. Tivemos um 2023 de crescimento, mas muito desafiador, e estamos muito confiantes para 2024. Ganhamos mercado e eficiência interna, portanto, estamos melhor posicionados. Por isso, estamos investindo em todas as regiões do Brasil e contratando. Tínhamos 150 funcionários no ano passado, estamos com 440 e chegaremos aos 550 até o final do ano. O foco é em comercialização e pós-venda", explicou José Cunha Filho.

Uma das apostas, daqui para frente, é no agronegócio. "O agro vem crescendo muito no Brasil e a precariedade energética que eles enfrentam é enorme. A solução passa por gerarem a própria energia elétrica. Temos tecnologia para isso e vamos colocar no mercado. Estou montando uma equipe 100% voltada para isso", adiantou o empresário.

