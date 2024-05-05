Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Especialista em cafés especiais do ES, Terrafé se prepara para passos maiores

Só em 2024 a expectativa é de um crescimento de 50% nas vendas: de 12 toneladas para 18 toneladas. O segmento movimenta mais de US$ 150 bi no mundo

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 03:50

Públicado em 

05 mai 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Teste
Kit Campeões do Espírito Santo da cafeteria Terrafé Crédito: Francisco Siqueira/Divulgação
A capixaba Terrafé vem surfando a expansão do consumo de cafés especiais, produto de pouca escala, mas de altíssimo valor agregado. Especialista em Espírito Santo, segundo maior produtor de cafés especiais do Brasil (atrás apenas de Minas Gerais), a marca, fundada em 2014, está se preparando para voos mais altos. Só em 2024 a expectativa é de um crescimento de 50% nas vendas: de 12 toneladas para 18 toneladas.
A empresa é verticalizada: seleciona os fornecedores lá no campo, faz a torrefação e vende o produto acabado nas próprias lojas/cafeterias (hoje são dez)  e e-commerce. Para dar conta da expansão, investimentos em produção e comercialização estão em andamento. "Estamos iniciando o projeto da nova torrefação, que vai quadruplicar a nossa capacidade de produção. Vamos abrir mais três lojas nos próximos dezoito meses, incluindo o modelo 'to go', uma unidade de autoatendimento. Estamos trabalhando forte na capacitação de profissionais e temos um projeto, para os próximos dois anos, em que iremos montar uma fazenda experimental, com pousada e cafeteria conceito, na Região Serrana do Espírito Santo", disse o fundador da Terrafé, Raul Guizelini. 
Levantamento da Brainy Insights aponta uma estimativa de crescimento do setor global de cafés especiais de 12% ao ano até 2030. A previsão, segundo a companhia, é que a movimentação do setor chegue a US$ 152,96 bilhões.

Veja Também

Governo federal ainda não procurou ES e MG para discutir proposta de Vale, BHP e Samarco

Contrato com a Kibon pode catapultar startup do Espírito Santo

Com conilon valorizado, Norte e Noroeste do ES já têm aquecimento nas vendas

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo montanhas ES Sul Região Serrana Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados