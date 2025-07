Dora Daher recebe para lançamento de grife carioca de joias em Vitória

Nathalia Schneider e Renata Suassuna, fundadoras da Priya Joias, joalheria carioca, também presente em SP e Curitiba, desembarcaram em Vitória, para lançamento na quinta-feira (03), na Vila Dora Daher, com a curadoria de Tatiana Bresciane. A tarde de moda e joias com elegância atemporal, contou ainda com um talksobre bem-estar e autocuidado com a nutróloga Dra Taiana Paste. Veja as fotos de Arthur Louzada