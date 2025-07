Vinícola premiada do Rio Grande do Sul apresenta seus rótulos em Vitória

Com 7 anos de trajetória e já com 99 prêmios conquistados nacional e internacionalmente, a vinícola Amitié, do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, está conquistando o mercado e acaba de chegar ao ES. Quem traz a novidade são as sócias Tatiana Puppim e Roberta Girelli, da Carpe Diem Vinhos. Para apresentar os diversos rótulos da vinícola, elas promoveram degustação para convidados, na Casa Lounge, com presença da sommelière e uma das fundadoras da marca, Andreia Gentilini, que veio pela primeira vez a Vitória. Veja as fotos de Camilla Baptistin.