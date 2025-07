Caco Barcellos lança o 28° Curso de Residência da Rede Gazeta em Vitória

Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, Caco Barcellos comandou a palestra de lançamento do 28º Curso de Residência da Rede Gazeta, nesta quarta-feira (02), no Auditório da empresa, em Vitória. "Todo mundo tem uma boa história para contar. Eu adoro ouvir as pessoas", disse o apresentador do "Profissão Repórter", da Rede Globo. Veja as fotos de Arthur Louzada.

Joias e autocuidado É nesta quinta-feira (03), das 14h às 19h, o lançamento da Priya Joias, na Vila Dora Daher. Durante a tarde, Laura e Dora recebem a nutróloga Taiana Paste para um bate-papo sobre "Autocuidado e bem-estar".

CFO Connection O IBEF‑ES realiza, em 8 de julho, o CFO Connection, encontro que reunirá os principais executivos de finanças do Estado para debater o papel estratégico do CFO no Conselho de Administração. O evento, que acontece no Prime Hall, em Vitória, traz como palestrantes o economista Carlos Emílio Bartil (FDC) e Ricardo Pelegrini, ex‑presidente da IBM Brasil. Haverá ainda sessão de perguntas e respostas e almoço de networking. Segundo Thiago Adame, diretor do evento, “essa troca de experiências de alto nível vai beneficiar todas as empresas capixabas”.

Na Praia da Costa A orla da Praia da Costa se prepara para receber um novo marco da construção civil no Espírito Santo. Com projeto inspirado na paisagem local e foco em soluções sustentáveis, o Apogeo Residences, da Javé Construtora, propõe uma nova leitura de habitação de alto padrão. A avant-première será nesta quinta-feira (03).

Café na Serra A próxima edição do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases) já tem data marcada: será no dia 9 de julho (quarta-feira), a partir das 7h40, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, Serra. O encontro chega à sua 226ª edição promovendo mais um debate para o ambiente empresarial capixaba, com o tema “ESG na Prática: O Impacto que Move Negócios e Abre Novos Mercados”. O painel será mediado por Andréia Lopes e contará com dois nomes de destaque nacional.

Comando da OAB-ES A presidente da OAB-ES, Erica Neves, transmitiu temporariamente o comando da instituição ao vice-presidente Carlos Augusto da Motta Leal, que assume até o dia 10 de julho.

Divas do Rock A cantora Dona Fran sobe ao palco no mall do Shopping Jardins, neste sábado (05), às 19h, para homenagear as maiores divas do rock nacional. O evento gratuito, promovido pelo shopping, será um tributo vibrante a ícones como Rita Lee, Pitty e Cássia Eller.