Ator e humorista Marcos Veras comanda o EducarES 2025 da Rede Gazeta

Ator e humorista Marcos Veras chega a Vitória para o EducarES 2025, no dia 7 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória . Crédito: Flávia Canavarro

A cena já tem data marcada: no dia 7 de agosto, o Centro de Convenções de Vitória vai se transformar em palco de descobertas, trocas e boas conversas no EducarES 2025, evento promovido pela Rede Gazeta que promete reunir dezenas de estudantes e educadores em torno de um tema mais do que atual: Carreiras, Profissões e Desafios.



Entre os destaques da edição deste ano, uma presença deve movimentar a arena de profissões: o ator e humorista Marcos Veras, que assume o papel de mediador em um bate-papo sobre escolhas, autoconhecimento e saúde emocional, ingredientes cada vez mais essenciais no caminho profissional.