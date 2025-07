Jantar em prol fundação de São Pedro movimenta Iate Clube do ES

A 4ª edição do jantar Além Mar emocionou os convidados que lotaram o Iate Clube do Espírito Santo na noite desta quarta-feira (02), unindo alta gastronomia e solidariedade em uma causa nobre. Realizado em benefício da Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que atua na região da Grande São Pedro, o evento contou com a participação voluntária de renomados chefs capixabas, que ofereceram uma verdadeira experiência gastronômica aos presentes. Durante o jantar, o Comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira, homenageou a diretora-geral voluntária da Fundação, Patrícia Asseff, e os chefs participantes, reforçando o compromisso da instituição náutica com causas sociais. Em seu discurso, destacou o sucesso crescente do evento, que neste ano superou a capacidade máxima de adesões, reafirmando que “as portas do Iate Clube estarão sempre abertas para iniciativas que transformam vidas”. Participaram do evento os chefs Dunga Dantas, Flávia Gama, Hugo Grassi, Brígida Alexandre, Raíssa Franzotti, Mônica Fernandes Castelli, Sâmia Sassine, Vinícius Cavalcanti, Júlia Faria, Renata Consuelo, Rodrigo Carramanhos, Danilo Faria, Ero Coutinho, Meire Gama, João Luiz Mendes, Toninha De Nadai, Caio Maia e o time da Casa Goiaba, representado por Brunella Daumas. A Fundação, que atende atualmente mais de 240 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Grande São Pedro, em Vitória, reforçou a importância das doações recorrentes para a continuidade do trabalho, lembrando que há uma fila de espera com mais de 600 crianças aguardando atendimento. A FBPC conta com agendamento de visita para quem quiser conhecer de perto o trabalho da ONG. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.