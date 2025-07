"Conexões Femininas" debate impactos da menopausa no sono em Vitória

No palácio anchieta

A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, e o subsecretário de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência da Casa Civil do Governo do ES, João Bosco Dias. Solenidade de assinatura do Termo de Adesão ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Novo Viver Sem Limite e ampliação da Central de Intermediação de Libras, no Palácio Anchieta