Pocou! Veja como foi a abertura do Fest Gastronomia 2025 em Vitória

Foi super prestigiada a festa de abertura do Fest Gastronomia 2025, o maior evento de gastronomia do Espírito Santo, nesta sexta-feira (11), no Clube Álvares Cabral, em Vitória. A entrega do Prêmio HZ Gastrô, o show do cantor Paulo Ricardo e a aula-show com os chefs Lucas Corazza e Tabata Romero marcaram o primeiro dia do evento, que segue neste sábado (12).