Arte e culinária

Rock’n roll, premiação e comida boa: veja como foi o 1º dia do Fest Gastronomia

Primeiro dia do Fest teve Paulo Ricardo, comida capixaba, homenagem a Jatobá e aulas-show com estrelas da cozinha; veja fotos

Publicado em 12 de julho de 2025 às 08:44

Paulo Ricardo no Fest Gastronomia 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Mesmo sob chuva e temperaturas mais baixas, o público marcou presença na abertura do Fest Gastronomia 2025, realizada nesta sexta-feira (11), no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Com estrutura totalmente coberta nas principais áreas, o evento garantiu conforto e boa programação para quem enfrentou o tempo nublado em busca de sabores, música e experiências gastronômicas.>

A primeira noite do Fest começou às 17h com a abertura dos portões e, às 18h, o palco do Auditório HZ recebeu a cerimônia de premiação do HZ Gastrô, que reconheceu os melhores endereços da gastronomia capixaba escolhidos pelo público. O ponto alto da solenidade foi a homenagem ao maître Luís Batista de Barros, o Jatobá, que recebeu o troféu de Personalidade Gastronômica do Ano, celebrando sua trajetória de 28 anos à frente dos salões e do bom atendimento no Espírito Santo.>

Premio HZ Gastrô 2025 Crédito: Carlos Alberto

Após a premiação, o público acompanhou aulas-show com Lucas Corazza e Tábata Romero, jurados do programa Que Seja Doce, além das apresentações na Carreta Senac, com chefs como Renato Santos e Bruno Déde, que levaram receitas afetivas e inspiradas pela história à plateia.>

Na parte musical, a noite foi dedicada ao rock. O Palco Sesc recebeu o show mais esperado do dia, com Paulo Ricardo embalando o público com grandes sucessos. Os outros palcos também não ficaram para trás: Ubando, Saulo Simonassi, Dona Fran, Larissa Pacheco, Naju, Marcos Bifão e Pelissari completaram o line-up da sexta-feira, distribuídos entre os palcos Sunset Extrabom e Gastrô.>

>

Fest Gastronomia 2025 1 de 6

Antes de subir ao palco, Paulo Ricardo conversou com a equipe de HZ e brincou dizendo para o público não comer muito para conseguir pular bastante no show e agradeceu a São Pedro por "ter parado a chuva antes do show":>

A primeira coisa que eu quero é agradecer a São Pedro por ter feito a chuva parar (risos). E a gente vai passar por todas essas décadas do rock nacional. É um show de muito sucesso, de muita energia. Depois a gente vai e prova tudo que tem aqui no Fest Gastronomia

A gastronomia, claro, foi protagonista da festa. A Praça Gastrô, totalmente coberta, reuniu dez estandes com alguns dos restaurantes mais aclamados do Estado, como Daju Bistrô, Don Camaleone, Modéstia às Favas, O Quintal Parrilla, Mandacaru, Suzushi, Los Chicos e as docerias Barutti e Doçuras da Tay. Com pratos entre R$ 15,50 e R$ 56, a praça atraiu um público constante ao longo da noite, com pratos quentes e sobremesas que ajudaram a espantar o frio.>

Show de Paulo Ricardo no Fest Gastronomia 2025 1 de 9

Além disso, o evento contou com feira de produtores, espaço kids, bares com vinhos, drinques e chope artesanal, e uma organização preparada para receber o público com comodidade, mesmo com o clima adverso.>

Programação para todos os gostos

Fest Gastronomia Crédito: Levi Mori / IndieClicks

O segundo dia do Fest Gastronomia promete ainda mais atrações para o público neste sábado (12), com os portões abrindo a partir das 11h. A programação inclui uma maratona de aulas-show com grandes nomes da gastronomia, como Juarez Campos, José Almiro, Antonio Maiolica e Nádia Alcalde, além de oficinas na Carreta Senac, que traz temas como confeitaria, pratos afetivos e harmonizações. >

Na música, o line-up reúne apresentações em três palcos, com destaque para os shows de Macucos, Toni Garrido, Amanda Requião, Samba do Nill, 522 e Ferna, além de DJs e bandas locais que completam a trilha sonora do dia. A Praça Gastrô, com restaurantes capixabas servindo pratos variados, segue como ponto alto do evento, ao lado da feira de produtores e do espaço kids, garantindo entretenimento e sabor para toda a família até as 2h da manhã.>

Serviço

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado) Horários: Sexta-feira: das 17h às 2h / Sábado: das 11h às 2h

Sexta-feira: das 17h às 2h / Sábado: das 11h às 2h Onde: Clube Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória

Clube Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória Ingressos: a partir de R$60 pelo site LeBillet >

Este vídeo pode te interessar