De Cachoeiro a moqueca: ES inspira show de Paulo Ricardo no Fest Gastronomia

Ícone do rock é a atração principal do dia 11 de julho e promete show que vai celebrar o rock nacional; veja a entrevista para HZ

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:30

Paulo Ricardo é a atração musical da primeira noite do Fest Gastronomia 2025 Crédito: Isabella Pinheiro

A primeira noite do Fest Gastronomia 2025 promete combinar clássicos do rock brasileiro com os melhores sabores do Espírito Santo. Ícone do gênero musical e apreciador de bons pratos, Paulo Ricardo traz para Vitória a turnê "Rock Popular" - que combina canções do RPM, sucessos de sua carreira solo e homenagens a grandes artistas, como Raul Seixas e Cazuza. "É um show que celebra a importância do rock nacional", destacou o artista.>

O evento será realizado nos dias 11 e 12 de julho, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira. Os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet e custam entre R$ 50 e R$ 90. No "cardápio", também estão garantidas apresentações de outros artistas nacionais e locais, como Toni Garrido, Macucos e Dona Fran.>

Fora as aulas de culinária, workshops sobre alimentos e bebidas e atrações para recreação infantil, o público poderá desfrutar as delícias da gastronomia capixaba na área de alimentação, que contará com dez dos melhores restaurantes e docerias do Estado. Oportunidade para todos os que apreciam boa comida, como é o caso do cantor Paulo Ricardo. "Sou muito eclético, como de tudo. Mas adoro a moqueca capixaba. Amo e degusto sempre que venho", disse.>

Em entrevista ao HZ, o cantor compartilhou que sua relação com o Espírito Santo vai além do apreço pela culinária capixaba: foi o rei Roberto Carlos uma das principais influências para sua carreira. "A primeira vez em que estive em Cachoeiro do Itapemirim, fui visitar a casa onde ele nasceu e bebi a água da famosa bica em frente, um passeio quase religioso", destacou.>

Paulo Ricardo ainda relembrou momentos marcantes em Vila Velha, cidade onde compôs faixas de seu mais recente trabalho ao lado de Bruno Caliman, como "O Verso", com Rogério Flausino, e "Reinventar", título de seu novo EP.>

Celebrando 40 anos de carreira, o vocalista e baixista traz para a terceira edição do Fest Gastronomia sua nova banda, formada por Ícaro Scagliusi (guitarra), Badel Basso (bateria) e Tiago Gomes (teclados). No repertório, relembra sucessos de quando foi vocalista da banda RPM, entre 1983 e 2017, como “Louras Geladas” e "Olhar 43". Sua nova fase, agora solo, também entra na set list, com canções como “Dois” e “Tudo por Nada”.>

Com quatro décadas de história na música brasileira, Paulo Ricardo não enxerga o rock tão presente no Brasil, mas não perde a crença de que o gênero musical é referência cultural. "Sempre referência em atitude, música, poesia e até na moda! Rock'n'roll can never die", enfatizou.>

Para os próximos anos, o artista segue atento ao que acontece ao seu redor, usando sua música para refletir o tempo atual. Trabalho de compositor que ele mesmo define como de "crônica multimídia do nosso tempo". "Tenho procurado levar um pouco de alegria e esperança nas últimas canções. E o amor, e o amor, eterna fonte de inspiração em minha musa, minha mulher, a fotógrafa Bella Pinheiro", ressaltou.>

Confira a programação*

*Os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sem aviso prévio. >

11 DE JULHO (sexta-feira)

Abertura dos portões - 17h

Aulas-show:

Auditório Espelho d'Água

18h - Abertura oficial + Cerimônia de premiação do HZ Gastrô

19h05 - Chefs Tábata Romero e Lucas Corazza, jurados do programa Que Seja Doce (GNT)

Carreta Senac

18h - Chef Renato Santos. Tema: Minestra de polenta, uma receita que aquece o coração

19h30 - Chef Bruno Déde. Tema: A história na culinária - o arroz à valenciana

Atrações musicais:

Palco Sunset

A partir das 17h - DJ Zappie

20h45 - Ubando

23h35 - Saulo Simonassi e Divas do Rock: Dona Fran e Larissa Pacheco

Palco Gastrô (praça de alimentação)

18h - Naju (Cover Amy Winehouse)

20h - Marcos Bifão

22h - Pelissari

Palco Fest

22h - Paulo Ricardo

Encerramento - 2h >

12 DE JULHO (sábado)

Abertura dos portões - 11h

Aulas-show

Auditório Espelho d'Água

13h - Chefs Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki)

14h05 - Chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental)

15h - Chef Renato Santos (Senac). Tema: Minestra de polenta

16h10 - Chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Tema: Camarões à putanesca com feijão branco

17h10 - Chef José Almiro (Churrasqueadas). Tema: Dicas para um bom churrasco

18h20 - Vinhos - Sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde

19h30 - Chef Antonio Maiolica

Carreta Senac

13h - Aula com o chef Kleber Lopes

14h30 - Aula com a chef Elisangela de Angeli. Tema: Biscoitos decorados

16h - Aula com o chef Kleber Lopes. Tema: Carne louca com pão de sal

17h30 - Aula com a chef Mariana Salim. Tema: Torta de banana da vovó

19h - Aula com o chef Bruno Déde. Tema: Inhame, chocolate e café

20h30 - Aula com Mariana Salim e Rayssa Cerqueira. Tema: Costelinha suína com polenta brustolada e quiabo, harmonizada com vinho

Atrações musicais:

Palco Sunset

A partir das 11h - DJ Zappie

14h - 522

15h30 - DJ Zappie

16h - Pic Nic Dogs

17h30 - DJ Zappie

18h - Forró Bemtivi

20h - DJ Zappie

23h35 - Trilha

Palco Gastrô (praça de alimentação)

12h - Ferna

15h - Norbim

18h - Dennise Pontes

21h - Amanda Requião

23h - Samba do Nill

Palco Fest

20h - Macucos

22h - Toni Garrido

Encerramento - 2h >

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)



11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado) Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h



sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória



na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória Ingressos (2º lote): R$ 50 (meia entrada por dia), R$ 50 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 80 (passaporte para os dois dias) ou R$ 90 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Gratuidade para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.



Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.



agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia. Realização: A Gazeta.

>

