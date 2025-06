Voto popular

Confira os restaurantes vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2025

Resultado da votação de A Gazeta traz os melhores endereços da gastronomia capixaba escolhidos pelo público em 14 categorias

Chegou a hora de conhecer os melhores endereços da gastronomia eleitos pelo público na 3ª edição do Prêmio HZ Gastrô . Após 35 dias de votação online, com recorde de participações, está formada a lista de vencedores nas 14 categorias da premiação criada por A Gazeta . >

A votação, realizada aqui no site entre os dias 13/05 e 16/06, recebeu um total de 107.646 votos válidos, 45 mil a mais do que a quantidade registrada em 2024, na segunda edição. >

Os troféus serão entregues aos ganhadores no dia 11 de julho, na abertura do Fest Gastronomia, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. >