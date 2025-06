Troféu da boa mesa

3º Prêmio HZ Gastrô chega à última semana e quebra recorde de votos

Votação do público para eleger os melhores restaurantes do ES na premiação de A Gazeta termina no dia 16/06, ao meio-dia

Publicado em 9 de junho de 2025 às 15:12

Falta uma semana para o fim da votação que elege os melhores restaurantes do Espírito Santo no Prêmio HZ Gastrô e a disputa já bateu um novo recorde, ultrapassando, em 28 dias, a marca dos 80 mil votos recebidos. Em 2024, o total chegou a 62.121, número três vezes superior ao da primeira edição, realizada em 2023. >

Quem escolhe os vencedores nas 14 categorias do HZ Gastrô é o público, que tem até 16/06, ao meio-dia, para votar quantas vezes quiser, clicando no formulário abaixo: >

Quando sai o resultado?

O resultado da votação, que começou no dia 13/05, será divulgado em 17 de junho, uma terça-feira, aqui, no HZ. Os troféus serão entregues aos ganhadores no dia 11 de julho, durante a cerimônia de abertura do Fest Gastronomia, evento promovido por A Gazeta no Álvares Cabral com shows de Paulo Ricardo e Toni Garrido, restaurantes, aulas de culinária e diversas outras atrações. >

61 Restaurantes, cafés e docerias concorrem em 2025

Quem escolheu os finalistas?

Os finalistas em cada uma das 14 categorias do prêmio foram indicados por um comitê de curadores, formado por 20 personalidades do Espírito Santo com bagagem gastronômica convidadas por A Gazeta. >

A curadoria neste ano contou com a participação de Aline Dias, Anice Moretto, Bia Brunow, Danielle Ewald, Elis Carvalho, Evelize Calmon, Fábio Portela, Giovana Duarte, Giovana Moyzes, Olívia Galvão de Podestá, Marcela Bourguignon, Marcella Scaramella, Mariana Perini, Murilo Góes, Nádia Alcalde, Nathália Borghi, Patrícia Merlo, Renata Rasseli, Taynã Feitosa e Thiago Correia.

Além de premiar os melhores restaurantes pelo voto popular, o HZ Gastrô vai homenagear um profissional do segmento com o troféu de Personalidade Gastronômica, que foi entregue aos chefs Isaura Caliari e Juarez Campos em edições anteriores. >

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos (2º lote): R$ 50 (meia entrada por dia), R$ 50 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 80 (passaporte para os dois dias) ou R$ 90 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Gratuidade para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.

Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia

Realização: A Gazeta.>

