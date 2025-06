Atração nacional

Chef italiano Antonio Maiolica dará aula-show no Fest Gastronomia

Sucesso nas redes sociais, cozinheiro vai levar os sabores da Itália para o evento, que acontece em julho no Álvares Cabral

Marcado para 11 e 12 de julho, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, o Fest Gastronomia acaba de confirmar mais uma atração nacional, desta vez na programação de aulas-show: o chef italiano Antônio Maiolica, que se apresenta na tarde de sábado. >

Além de Maiolica, outros quatro chefs já garantiram presença no auditório Espelho d'Água para compartilhar receitas ao vivo. Juarez Campos , José Almiro de Morais (do programa Churrasqueadas, exibido na TV Gazeta), Igor Trarbach (Kairu), Caio Maia (Banzai Dekki) e Murilo Góes (Macunaíma) compõem a lista, que terá um grande nome da confeitaria anunciado nos próximos dias. >

Nascido em Salerno, no litoral da Itália, Antonio Maiolica está há dez anos no Brasil, onde atualmente comanda os restaurantes Temperani Trattoria e Temperani Cucina, em São Paulo. Sua trajetória na cozinha começou aos 17 anos, enquanto estudava Economia do Turismo, e boa parte de sua formação culinária se deu em restaurantes de Modena e Bolonha. >