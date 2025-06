Confeitaria

Lucas Corazza, do programa 'Que Seja Doce', dará aula no Fest Gastronomia

Chef vai ensinar receitas ao vivo no dia 11 de julho, abrindo a programação do evento no Clube Álvares Cabral, em Vitória

Publicado em 14 de junho de 2025 às 11:00

Lucas Corazza é jurado no programa "Que Seja Doce", do GNT Crédito: Fernando Louza

Lucas Corazza, um dos maiores nomes da confeitaria no Brasil, acaba de ser confirmado como atração do Fest Gastronomia. Confeiteiro, cozinheiro, professor e também jurado no programa 'Que Seja Doce', do GNT, o chef vai abrir a programação de aulas-show no dia 11 de julho, logo após a entrega dos troféus aos vencedores do Prêmio HZ Gastrô. >

Além de Corazza, apresentam receitas ao vivo no auditório Espelho d'Água os chefs Antônio Maiolica (Temperani/SP), Juarez Campos (Casa do Chef Juarez), José Almiro (Churrasqueadas), Murilo Góes (Macunaíma), Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki), entre outros experts da gastronomia que serão anunciados em breve. >

Leia mais Chef italiano Antonio Maiolica dará aula-show no Fest Gastronomia

Formado em Hotelaria pelo Senac, Lucas Corazza especializou-se em confeitaria na França, pela École Nationale Supérieure de Paris, e trabalhou com grandes chefs, como Henri Schaëfer, Mara Mello e Alex Atala. Sua bagagem de aprendizado, em mais de 20 anos de carreira, inclui workshops ministrados nos EUA pela chocolatier Melissa Coppel, referência mundial em chocolate. >

Vencedor do prêmio de Melhor Confeiteiro do Ano pela revista Prazeres da Mesa em duas ocasiões, Corazza ficou conhecido pelo público geral ao participar como jurado nos programas "Que Seja Doce" e "Quando Vale Esse Doce", do GNT. >

>

Com mais de 700 mil seguidores em suas redes sociais, ele compartilha momentos de sua vida pessoal, como viagens e bastidores de gravações, assim como receitas doces de dar água na boca. Acompanhe uma delas abaixo: >

Sobre o evento

Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, degustações, espaço kids e diversas atrações para toda a família.>

A edição deste ano, marcada para 11 e 12 de julho na área de eventos do Clube Álvares Cabral, terá shows de Paulo Ricardo, Toni Garrido e atrações locais de peso, como Macucos, Saulo Simonassi, Dona Fran, Pic Nic Dogs, 522 e Ferna, entre outros. >

Além das aulas-show com chefs de todo o país, o Fest terá como atrativo uma praça de alimentação com dez dos melhores restaurantes e docerias do Espírito Santo, entre eles Don Camaleone, Suzushi, Daju Bistrô, Barutti, O Quintal Parrilla Bar, Modéstia às Favas e Los Chicos. A lista completa de casas participantes e seus respectivos cardápios serão divulgados em breve, aqui, no HZ.>

Os ingressos para o Fest Gastronomia custam a partir de R$ 50 por noite (2º lote) e estão à venda no site Le Billet. >

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos (2º lote): R$ 50 (meia entrada por dia), R$ 50 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 80 (passaporte para os dois dias) ou R$ 90 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Gratuidade para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.

Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.

Realização: A Gazeta.>

Este vídeo pode te interessar