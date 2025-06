Veja programação

Referência em doces, Tábata Romero é confirmada no Fest Gastronomia

Jurada do programa "Que Seja Doce", do GNT, dará aula-show ao lado de Lucas Corazza na noite de abertura do evento

Publicado em 24 de junho de 2025 às 16:19

Faltam poucas semanas para o Fest Gastronomia 2025 e mais uma atração acaba de ser confirmada na programação: a confeiteira e caçadora de tendências quando o assunto é doce Tábata Romero, que se une ao chef Lucas Corazza para a aula-show de abertura do evento. >

A dupla, que compõe o elenco de jurados do programa "Que Seja Doce", do GNT, vai dividir o palco do auditório Espelho d'Água na sexta, 11 de julho, às 19h05, para uma apresentação dedicada ao universo da confeitaria. A entrada para a aula é gratuita, mas está sujeita à lotação do espaço. >

Tábata Romero é jurada do "Que Seja Doce" Crédito: Henrique Citibaldi

Nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, Tábara Romero é uma jornalista que se reinventou como confeiteira. Depois de atuar por anos em sua área de formação, ela decidiu ir atrás de sua outra paixão, a confeitaria, e começou a vender brigadeiros na Avenida Paulista. >

Hoje, com mais de 2 milhões de seguidores em seus perfis de Instagram e Youtube, Tábata é considerada uma referência no mundo dos doces. Em 2024, ela passou a integrar o time de jurados fixos do "Que Seja Doce", ao lado de Lucas Corazza e Michele Crispim. >

Além de ensinar receitas de dar água na boca, Tábata se destaca pela curadoria que faz sobre tendências em confeitaria, sempre de olho no que há de mais inovador e interessante no mercado. >

Com olhar apurado e espírito investigativo, a confeiteira compartilha suas descobertas em forma de conteúdo nas redes sociais, ajudando empreendedoras a inovar e a vender mais. >

"Realmente fiz muito brigadeiro para vender na Avenida Paulista, fiz o meu canal no YouTube para poder ensinar mais pessoas a fazer dinheiro através dos doces. E paralelo a isso, eu sempre fui estudando, construindo essas habilidades para chegar nesse lugar", contou a confeiteira, em entrevista ao site Receitas.com. >

Sobre o evento

Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, degustações, espaço kids e diversas atrações para toda a família.>

A edição deste ano, marcada para 11 e 12 de julho na área de eventos do Clube Álvares Cabral, terá shows de Paulo Ricardo, Toni Garrido e atrações locais de peso, como Macucos, Saulo Simonassi, Dona Fran, Pic Nic Dogs, 522 e Ferna, entre outros.>

Na noite de abertura, os troféus do 3º Prêmio HZ Gastrô serão entregues aos melhores restaurantes do Espírito Santo, eleitos pelo público em votação online realizada por A Gazeta. >

Além das aulas-show com chefs de todo o país, o Fest terá como atrativo uma praça de alimentação com dez dos melhores restaurantes e docerias do Espírito Santo, entre eles Don Camaleone, Suzushi, Daju Bistrô, Barutti, O Quintal Parrilla Bar, Modéstia às Favas e Los Chicos. A lista completa de casas participantes e seus respectivos cardápios serão divulgados em breve, aqui, no HZ. >

Confira a programação*

* Os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sem aviso prévio. >

11 DE JULHO (sexta-feira)

Abertura dos portões - 17h

Aulas-show:

Auditório Espelho d'Água

18h - Abertura oficial + Cerimônia de premiação do HZ Gastrô

19h05 - Chefs Tábata Romero e Lucas Corazza, jurados do programa Que Seja Doce (GNT)

Carreta Senac

18h - Chef Renato Santos. Tema: Minestra de polenta, uma receita que aquece o coração

19h30 - Chef Bruno Déde. Tema: A história na culinária - o arroz à valenciana

Atrações musicais:

Palco Sunset

A partir das 17h - DJ Zappie

20h45 - Ubando

23h35 - Saulo Simonassi e Divas do Rock: Dona Fran e Larissa Pacheco

Palco Gastrô (praça de alimentação)

18h - Naju (Cover Amy Winehouse)

20h - Marcos Bifão

22h - Pelissari

Palco Fest

22h - Paulo Ricardo

Encerramento - 2h >

12 DE JULHO (sábado)

Abertura dos portões - 11h

Aulas-show

Auditório Espelho d'Água

13h - Chefs Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki)

14h05 - Chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental)

15h - Chef Renato Santos (Senac). Tema: Minestra de polenta

16h10 - Chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Tema: Camarões à putanesca com feijão branco

17h10 - Chef José Almiro (Churrasqueadas). Tema: Dicas para um bom churrasco

18h20 - Vinhos - Sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde

19h30 - Chef Antonio Maiolica

Carreta Senac

13h - Aula com o chef Kleber Lopes

14h30 - Aula com a chef Elisangela de Angeli. Tema: Biscoitos decorados

16h - Aula com o chef Kleber Lopes. Tema: Carne louca com pão de sal

17h30 - Aula com a chef Mariana Salim. Tema: Torta de banana da vovó

19h - Aula com o chef Bruno Déde. Tema: Inhame, chocolate e café

20h30 - Aula com Mariana Salim e Rayssa Cerqueira. Tema: Costelinha suína com polenta brustolada e quiabo, harmonizada com vinho

Atrações musicais:

Palco Sunset

A partir das 11h - DJ Zappie

14h - 522

15h30 - DJ Zappie

16h - Pic Nic Dogs

17h30 - DJ Zappie

18h - Forró Bemtivi

20h - DJ Zappie

23h35 - Trilha

Palco Gastrô (praça de alimentação)

12h - Ferna

15h - Norbim

18h - Dennise Pontes

21h - Amanda Requião

23h - Samba do Nill

Palco Fest

20h - Macucos

22h - Toni Garrido

Encerramento - 2h >

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos (2º lote): R$ 50 (meia entrada por dia), R$ 50 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento), R$ 80 (passaporte para os dois dias) ou R$ 90 #MisturaemDobro (combo promocional de 2 ingressos). Gratuidade para crianças e adolescentes de até 15 anos. Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.

Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.

Realização: A Gazeta.>

