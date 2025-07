Gastronomia capixaba

HZ Gastrô 2025 premia restaurantes do ES e faz homenagem ao maître Jatobá

Mais de 100 mil votos definiram os vencedores do HZ Gastrô 2025; Daju Bistrô foi o restaurante mais premiado, eleito o melhor em três categorias

Publicado em 11 de julho de 2025 às 20:49

A noite desta sexta-feira (11) marcou a celebração dos grandes nomes da gastronomia capixaba com a entrega dos troféus do Prêmio HZ Gastrô 2025, que consagrou os vencedores em 14 categorias escolhidas pelo público e prestou homenagem especial ao maître Luís Batista de Barros, o Jatobá, como Personalidade Gastronômica do Ano.>

A premiação foi realizada durante a abertura do Fest Gastronomia, no Clube Álvares Cabral, em Vitória, com direito a cerimônia, música, comida boa e aplausos entusiasmados para os campeões da terceira edição do prêmio. O evento contou com a presença de importantes representantes do poder público, como a Subsecretária de Estado de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística, Lorena Vasques Silveira, e o Secretário Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi. >

Jatobá, um mestre do salão

Nascido em 1952, em Vitória de Santo Antão (PE), Jatobá chegou ao Espírito Santo em 1978 e se consolidou como referência na arte de bem receber. Com passagens marcantes por restaurantes como Pirata’s, Trattoria Toscana e Suá Restaurante, onde assumiu pela primeira vez o cargo de maître em 1997, Jatobá se tornou conhecido do público capixaba por sua elegância, carisma e dedicação.>

Foi no Salsa da Praia, restaurante no shopping Day by Day, que o profissional alcançou reconhecimento ainda maior, trabalhando por 14 anos à frente do salão. Mesmo após a aposentadoria, Jatobá seguiu ativo: há cinco anos, integra a equipe do Figata Pizza & Pasta, revezando-se entre as unidades da Praia do Canto e do Shopping Vitória.>

Com 73 anos, sendo 28 deles dedicados à profissão de maître, ele é hoje um dos poucos ainda em atuação no Estado, e um símbolo de excelência no atendimento.>

É um orgulho muito grande pra mim, um prazer imenso estar aqui recebendo mais uma vez um prêmio da Rede Gazeta. Tenho orgulho em servir e em ter esse público como cliente! Só peço a Deus para que ele me dê vida e saúde para que eu possa continuar me esforçando para tentar atender cada vez melhor

Público bate recorde de participação

A edição de 2025 registrou 107.646 votos válidos, número que supera em mais de 45 mil os votos da edição anterior. A votação online foi realizada entre os dias 13 de maio e 16 de junho, com finalistas definidos por um júri especializado formado por 20 personalidades ligadas à gastronomia local.>

O grande destaque da premiação foi o Daju Bistrô, que levou o troféu em três categorias: Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira e Feijoada.>

Outros vencedores estreantes no topo do pódio incluem o Restaurante São Pedro (Moqueca), Cooltiva Café & Bistrô (Cafeteria), La Dolina (Carne e Hambúrguer) e Vila Rusticana (Cozinha Italiana). A lista completa dos vencedores e votações pode ser conferida abaixo.>

Veja os vencedores

Almoço Executivo: Eliah Restaurante

Cafeteria: Cooltiva Café & Bistrô

Carne: La Dolina

Cozinha Autoral: Daju Bistrô

Cozinha Brasileira: Daju Bistrô

Cozinha das Montanhas: Don Due Restaurante

Cozinha Italiana: Vila Rusticana

Cozinha Oriental: Suzushi Restaurante

Doceria: Bee Doces

Feijoada: Daju Bistrô

Hambúrguer: La Dolina

Moqueca: Restaurante São Pedro

Pizzaria: Forneria Don Camaleone

Sorveteria: Barutti Gelateria e Cafeteria >

Os prêmios foram recebidos por representantes de cada restaurante homenageado: Josiane Alves e Michelle Correa (Eliah Restaurant); Ana Carolina Zocca e Drielly Perini (Cooltiva Café & Bistrô); Ivan Di Cesare e Emilio Farfan (La Dolina); Julia Faria e Davi Faria (Daju Bistrô); Alessandro Vallino (Don Due Restaurant); Daniela Pitol e Yasmin Petri (Vila Rusticana); Danilo Faria e Julia Burguez (Suzushi Restaurante); André Piazzini e Laura Oliviecki (Bee Doces); Victor Curry (Restaurante São Pedro); Daniel Perin e Carolina Daros (Don Camaleone); e Lívia Barutti e Guilherme Barutti (Barutti Gelateria).

Programação continua

No sábado (12), a programação do 3º Fest Gastronomia começa às 11h, com uma maratona de aulas-show comandadas por chefs renomados no Auditório HZ e na Carreta Senac, incluindo nomes como Igor Trarbach, Juarez Campos, José Almiro, Mariana Salim e Antonio Maiolica, além de temas variados como churrasco, doces, massas e harmonização com vinhos. >

A música também embala o evento com atrações em três palcos, reunindo Macucos, Toni Garrido, Samba do Nill, Dennise Pontes, Amanda Requião, Norbim, 522, Pic Nic Dogs, entre outros artistas e DJs. Os shows se espalham pelos palcos Sunset Extrabom, Gastrô e Sesc, garantindo um sábado completo de sabores, aprendizado e boa música até às 2h da manhã.>

Serviço

3º FEST GASTRONOMIA – SERVIÇO

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado) Horários: Sexta-feira: das 17h às 2h / Sábado: das 11h às 2h

Sexta-feira: das 17h às 2h / Sábado: das 11h às 2h Onde: Clube Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória (ES)

Clube Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória (ES) Ingressos: a partir de R$60 pelo site LeBillet >

