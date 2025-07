Cozinha ao vivo

Antonio Maiolica fecha maratona de aulas-show do Fest Gastronomia; veja cobertura

Além da massa feita pelo chef italiano, receitas de muxá, tortilha e camarões com feijão foram destaque no Auditório HZ. Programação teve ainda churrascada e degustação de vinho

Publicado em 13 de julho de 2025 às 14:55

Antonio Maiolica esteve pela primeira vez em Vitória, no Fest Gastronomia Crédito: Carlos Alberto Silva

O que dadinhos de muxá, camarões à putanesca, tacos de banana com maionese de ostra e rigatoni com molho de linguiça e socol têm em comum? Suas receitas foram ensinadas ao vivo por chefs talentosos na cozinha-show do Fest Gastronomia, megaevento de A Gazeta que agitou Vitória neste fim de semana. O segundo e último dia de programação teve sucessos de Toni Garrido e várias outras atrações. >

Com mais de 1 milhão e 200 mil seguidores em seus perfis do Instagram e TikTok, o chef italiano Antonio Maiolica fechou a programação de sábado (12), que contou ainda com aulas de Juarez Campos, Murilo Góes, Igor Trarbach, Caio Maia e Renato Santos. >

O churrasqueiro José Almiro e a expert em vinhos Nádia Alcalde também se apresentaram no Auditório HZ, que recebeu na sexta (11) a dupla de confeiteiros Lucas Corazza e Tábata Romero, do programa "Que Seja Doce" (GNT). >

Nascido na província italiana de Salerno, Antonio Maiolica arrebatou a plateia com uma "mistureba" deliciosa: massa com molho à base de tomate, linguiça e socol moído - escolhido no lugar de bacon ou pancetta apenas para homenagear os capixabas. Ao final do preparo, o chef acrescentou à panela uma mistura de queijos curados e ovo, que deixou o molho cremoso e ainda mais saboroso. >

O nome do prato, Rigatoni alla Zozzona, faz referência a uma gíria culinária usada na Itália para indicar comidas muito carregadas, exageradas ou gordurosas - o equivalente ao "podrão" no Brasil. E como ninguém resiste a um bom "podrão", quem assistiu à aula ficou com água na boca. Quer fazer em casa? Clique aqui para conferir a receita. >

De katsuobushi a pimenta cambuci

A miscigenação culinária e a diversidade da cozinha brasileira abriram a tarde no palco do Auditório HZ. O chef Igor Trarbach, do restaurante Kairū, se uniu a Caio Maia, do asiático Banzai Dekki, para demonstrar o passo a passo de receita complexa que une principalmente influências de México, Itália e Japão. >

Durante a aula, o público pôde experimentar o katsuobushi, ingrediente japonês que consiste em flocos finos de peixe seco e fermentado, ricos em umami. Outra iguaria usada pela dupla foi o lardo (camada de gordura de porco curada com sal, ervas e especiarias), típico da Itália. Clique aqui para conferir a receita da aula: tortilha de banana-da-terra, salada de camarão e maionese de ostra. >

Em seguida, Murilo Góes entrou em cena para exaltar a diversidade da cozinha brasileira, destacando o milho, ingrediente ancestral que é um dos alicerces da nossa culinária. O chef, pesquisador de cultura alimentar e colunista de HZ preparou uma versão salgada do muxá, receita típica capixaba feita com o cereal e consumida doce.>

Além de mostrar cada etapa da preparação, Murilo ensinou alguns truques, como o uso de uma infusão à base de erva-baleeira como substituta do caldo de legumes no momento de hidratar a canjiquinha. >

Pensados como petisco ou entrada para compartilhar, sem que necessitem de forno ou fritura antes de servir, os dadinhos de muxá salgado foram finalizados com creme de castanha-de-caju acrescido de pimenta cambuci, nativa da Mata Atlântica, e crocante de socol. Clique aqui para ver a receita. >

Camarão, polenta e picanha

Veteranos no Fest Gastronomia, os chefs Juarez Campos e Renato Santos, assim como o mestre churrasqueiro José Almiro de Morais, também entregaram técnicas, dicas, boas histórias, cultura e sabores irresistíveis em suas aulas. >

Enquanto o grande professor Juarez apresentou uma receita suculenta e bem quentinha, feita com camarões e feijão branco envolvidos por uma versão do clássico molho puttanesca, Renato Santos exaltou sua terra, Venda Nova do Imigrante, preparando do zero um ravióli de polenta com socol, figo e azeite trufado. >

O expert em carnes na brasa José Almiro, por sua vez, comandou no palco uma churrasqueada para revelar os segredos do corte bovino mais amado pelos brasileiros, a picanha. >

Degustação de vinhos

E como nem só de comida se faz o Fest Gastronomia, o vinho também marcou presença, tanto nos bares do evento como na programação de aulas-show. No auditório, a sommelière Nádia Alcalde compartilhou dicas e informações preciosas para quem está começando a se aventurar pelo universo da bebida. >

Com a proposta de mostrar à plateia como encontrar seu vinho ideal, Nádia conduziu uma degustação bastante didática servindo dois vinhos brancos, das uvas Sauvignon Blanc e Chardonnay, e um vinho tinto de Cabernet Sauvignon, para que os espectadores pudessem reconhecer e aprender, por exemplo, a diferenciar suas características visuais e olfativas, desmistificando ao máximo o conteúdo das taças. >

