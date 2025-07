Arte e gastronomia

Toni Garrido encerra o Fest Gastronomia 2025 com sucessos e alto astral

Evento ainda teve shows de rock, pop, forró e samba. Chefs famosos também apresentaram diversas receitas nas aulas-show

Publicado em 13 de julho de 2025 às 08:55

Toni Garrido no Fest Gastronomia Crédito: Carlos Alberto Silva

A terceira edição do Fest Gastronomia terminou em festa. E coube ao cantor Toni Garrido animar o público que compareceu na noite de sábado (12) no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Ao som de "Pensamento", o cantor iniciou sua apresentação no Palco Sesc e colocou todo mundo para dançar. O artista apresentou o show Baile Free, lançado em 2022, que misturou black music e eletrônica, canções autorais e releituras, e foi inspirado na vontade do artista em mudar o mundo e combater preconceitos.>

"Todo mundo espera alguma coisa de um sábado a noite, né?! Mas o show de hoje é muito diferente de tudo o que já apresentei na cidade. Tem o Cidade Negra, o Toni e o Baile Free. E é esse último que vou apresentar", disse em entrevista para HZ antes de subir ao palco.>

Toni dançou no meio do palco e se divertiu durante a apresentação, que teve músicas como "Downtown", "A Estrada" e "Amor Igual ao Teu".>

Mais cedo, no meio da tarde, teve ainda muito rock e pop com o grupo Picnic Dogs, que animou o público com sucessos de Cazuza, Biquíni e muito outros no Palco Sunset Extrabom. A roda de samba de Denise Pontes, na praça de alimentação, colocou o público para dançar com um repertório eclético, incluindo as músicas do cantor Diogo Nogueira e outros sambistas.>

O grupo Forró Bemtivi fez o público dançar no pé de serra com diversos hits, passando criações de Luiz Gonzaga e Genival Lacerda. Comemorando 25 anos de carreira, a banda de reggae Macucos também se apresentou no cantando sucessos dessas duas décadas, além de músicas novas, como "Lugar que Se Quis", lançada no início do ano em parceria com o cantor Armandinho.>

A gastronomia dividiu as atenções com a música. Na Praça Gastrô, o público pôde degustar pratos que custavam entre R$ 15,50 e R$ 56. E teve opções para todos os gostos: baião de dois com carne seca e banana, camarões empanados com molho, ancho com batata rústica, arroz de leitão com farofa de fubá, entre outros. Na parte de sobremesas gelatos, bolos e bombons. >

A estrutura do evento teve ainda food trucks, feira de produtores, espaço kids e bares distribuídos pelo espaço para venda de chope, drinques, vinhos, refrigerantes e sucos.>

No Auditório HZ, nomes como Murilo Góes, Juarez Campos, Zé Almiro e o italiano Antonio Maiolica apresentaram diversas receitas nas aulas-show, tornando o Fest Gastronomia 2025 ainda mais especial. >

