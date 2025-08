Luto

Morre o ator Mauricio Silveira após retirada de tumor e infecção

Ele havia tido uma piora no estado de saúde e estava internado em estado grave, em coma induzido, em hospital no Rio de Janeiro

Morreu neste sábado (2) o ator Mauricio Silveira, aos 48 anos. Ele havia tido uma piora no estado de saúde e estava em coma induzido após tratar uma infecção decorrente de uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino.>

Pelo perfil dele no Instagram, familiares deram a notícia. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Mauricio da Silveira Ferreira", diz parte do comunicado.>