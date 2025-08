"Três Mulheres Altas", teatro infantil gratuito e feijoada no domingo (3)

Tarde Encantada

Espetáculo teatral: Alice no País das Maravilhas Alice cresceu e deixou para trás suas fantasias de infância, esquecendo-se do incrível País das Maravilhas. Mas quando o Coelho Branco e o Chapeleiro Maluco aparecem para resgatá-la da rotina, ela embarca em uma jornada mágica para redescobrir a alegria de sonhar. Agora, Alice precisa recuperar sua imaginação e, com a ajuda de velhos amigos, enfrentar a Rainha Má para trazer a magia de volta ao seu mundo. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.