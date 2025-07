Monja Coen faz palestra sobre  equilíbrio emocional em Vitória

Uma das principais vozes da espiritualidade contemporânea no Brasil, a Monja Coen realiza a palestra “Entre o caos e a calma: Como cultivar o equilíbrio”, no dia 24 de setembro, no Vitória Grand Hall, às 20h. Durante a palestra em Vitória, o público será convidado a refletir sobre os desafios do tempo presente, os impactos do ritmo acelerado da vida moderna e os caminhos possíveis para reencontrar equilíbrio interior e clareza diante das incertezas. Com histórias do cotidiano, ensinamentos budistas e provocações afetuosas, a Monja propõe uma verdadeira pausa no caos.

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) já tem data marcada para mais uma edição do Conecta Mulher — um encontro exclusivo que reúne executivas capixabas em torno de reflexões sobre economia, inovação e liderança feminina. O evento será no dia 7 de agosto, às 18h30, no auditório da Fucape, em Vitória. Com o tema “Cenários 2026: Economia, Inovação e Pessoas para o Futuro”, o encontro contará com dois nomes de peso: Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander Brasil, e a empresária capixaba Patricia Chieppe, referência em mobilidade e inovação.

A abertura da academia do boxeador Esquiva Falcão reuniu dezenas de pessoas na noite de sábado, em Vila Velha. Presente ao evento, a vereadora do município Carol Caldeira destacou a importância do projeto social do boxeador, que treinará gratuitamente crianças da comunidade. A parlamentar disse que buscaria apoio também junto aos colegas da Câmara e ao empresariado local, para impulsionar o projeto. Na foto, a vereadora Carol Caldeira com Esquiva Falcão e o professor de Kickboxing Luciano Ricardo Machado.

Ranking do saneamento Os municípios de Cariacica e Vila Velha apresentaram avanços significativos no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Os resultados refletem o impacto positivo das parcerias público-privadas (PPPs) com a AEGEA, empresa referência no setor de saneamento no Brasil, na transformação da realidade do saneamento básico no Espírito Santo. Cariacica subiu cinco posições, passando para o 77º lugar em 2025, resultado de investimentos estruturantes e do avanço contínuo na coleta e tratamento de esgoto. Vila Velha, por sua vez, também evoluiu, passando do 58º para o 57º lugar, demonstrando consistência nos indicadores e nos esforços pela universalização dos serviços. Já a cidade da Serra, que hoje ocupa a 55ª colocação, segue como uma das referências no país. A Serra já alcançou a universalização do esgotamento sanitário conforme os critérios do novo Marco Legal do Saneamento, atingindo quase 95% de cobertura, e se mantém como um exemplo nacional de eficiência e compromisso com a saúde pública.

Saúde emocional Vitória será palco de um bate-papo inspirador sobre parentalidade e saúde emocional. No dia 18 de agosto, às 19h, o podcast “Café com Leitão”, apresentado por Bernardo Leitão, creator da Gazeta, grava um episódio ao vivo no Teatro do SESI – Jardim da Penha, com participação especial de Nanda Perim, psicóloga e criadora do PsiMama, fenômeno nas redes sociais com mais de 4 milhões de seguidores. O tema da noite é “Educar sem Pirar” e a entrada é gratuita, com arrecadação solidária de doações para o Bazar da ACACCI.

Pelo Brasil Carolina Neves dá seguimento à agenda movimentada do segundo semestre com uma série de Trunk Shows em cidades estratégicas do país, apresentando a coleção Siena. As peças — que ganharam destaque na Couture Show, em Las Vegas, com um colar finalista no prestigiado concurso de joias do evento — serão exibidas em Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Campo Grande e São Luís, entre agosto e outubro. Em Aracaju e Belo Horizonte as datas já estão confirmadas: dias 5 e 6 de agosto, e 12 de agosto, respectivamente. A proposta é promover encontros exclusivos com clientes de diferentes regiões.