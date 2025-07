Kítia Perciano lança livro com mitos e verdades sobre o câncer

Na semana que o Brasil se despediu de Preta Gil, vítima de câncer, a oncologista capixaba Kítia Perciano lançou o livro “Isso causa câncer, Aquilo evita”, anual prático e esclarecedor sobre mitos e verdades relacionadas ao câncer", no auditório da Associação Médica do Espírito Santo, em Vitória. O encontro reuniu amigos, pacientes e colegas de profissão. Veja quem prestigiou a noite de autógrafos na galeria de Cacá Lima.

Considerada uma das mais belas vozes da MPB contemporânea, a cantora Mônica Salmaso traz a Vitória o seu novo espetáculo, “Minha Casa”, em apresentação única, no dia 16 de agosto, às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. A artista define a nova turnê como um “show que fala do seu amor pela vida, pela arte e pelo Brasil, gerando uma grande rede de afetos”. O repertório faz um passeio pela trajetória da cantora, reunindo canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Baden Powell, Paulo César Pinheiro, Guinga e Tom Zé, entre outros mestres da MPB. Com direção musical da cantora em parceria com seu marido, o flautista e saxofonista Teco Cardoso, o show traz ainda os músicos Tiago Costa (piano), Neymar Dias (viola caipira e contrabaixo), Lulinha Alencar (acordeon), Ari Colares (percussão) e Ricardo Mosca (bateria).

Conflitos entre vizinhos A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei que altera o Código Civil para permitir o uso da arbitragem para a solução de conflitos entre vizinhos. O advogado Pacelli Arruda Costa acredita que a novidade pode garantir maior celeridade para a solução de conflitos, mas será necessário que ela esteja prevista na convenção do condomínio. A proposta seguirá para a análise do Senado.

79 anos de história Falar em cultura náutica, amor pelo mar e vida social capixaba é lembrar, imediatamente, do Iate Clube do Espírito Santo. Localizado em um dos cenários mais lindos da ilha, na Ponta Formosa da Ilha, o Iate celebra, em agosto, seus 79 anos de história – e, claro, com festa marcada. À frente de uma gestão reconhecida por manter a tradição e trazer inovação, o Comodoro Fabiano Pereira convida todos os associados para comemorarem juntos no dia 2 de agosto. “É um clube que segue jovem, mesmo prestes a completar oito décadas. Nosso compromisso é preservar o legado esportivo e social da instituição, sem deixar de olhar para o futuro”, afirma. O evento promete reunir amigos do mar e da boa convivência em mais uma celebração memorável, como pede a história de um verdadeiro ícone capixaba.

5º Congresso de Inverno SCO O Hospital de Olhos Capixaba (HOC) marca presença no 5º Congresso de Inverno SCO, da Sociedade Capixaba de Oftalmologia, que será realizado entre os dias 01 e 03 de agosto, no Aroso Paço Hotel, em Pedra Azul. Durante o Congresso, o HOC, patrocinador do evento, fará distribuição de kits e sorteios para os participantes.

Samba bom Uma mescla de boa música, vibe de fim de tarde e vista para a baía de Vitória. É o que o projeto Vibezinha Raiz vai apresentar ao público, todos os sábados, a partir do próximo (26) - sempre com uma banda de samba e outra de pagode, além de DJ. Tudo isso no tradicionalíssimo Clube de Pesca, em Mário Cypreste. Na estreia, o som fica por conta de LeqSamba, grupo Já Gamei e o DJ Belucio.

Lançamento de livro O livro "Vida que Segue", texto teatral de Erlon José Paschoal, publicado pela Editora Cândida, será lançado neste sábado (26), das 15h às 17h, no HUB ES, Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

Maioridade No próximo dia 12 de agosto, a Criar Comunicação celebra seus 21 anos de atuação marcando uma trajetória de transformações, conquistas e forte conexão com o ecossistema da comunicação capixaba. A comemoração será marcada por um brunch especial onde as sócias Denise Póvoa e Lurdinha Perovano, junto à sua equipe, receberão parceiros, clientes, imprensa e influencers, no dia 12 de agosto, no restaurante Coco Bambu Vitória, na Praia do Canto e, ainda, por outras ações nas redes sociais e mídia espontânea durante o mês. Um momento de celebração, mas também de gratidão e renovação de propósito.

Curso da Emes O desembargador Júlio César Costa de Oliveira, diretor da Escola de Magistratura do Espírito (Emes), recebe magistrados, servidores do poder judiciário e advogados para o curso “A Reforma do Código Civil no Âmbito do Direito das Obrigações e dos Contratos”. O evento acontece no dia 8 de agosto, na sede da instituição na Enseada do Suá, com presença da professora, desembargadora aposentada e ex-procuradora do Estado de São Paulo, Rosa Maria de Andrade Nery, relatora-geral do anteprojeto da reforma do Código Civil.