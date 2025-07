Silvana Araújo celebra a moda e arte brasileira em Vila Velha

Com quase 800 mil seguidores, Ricardo Lapa, fundador da Academia Foguete e co-owner da The Simple Gym, é presença confirmada no primeiro festival de saúde e bem-estar do Espírito Santo, o “The Power of Wellness”, promovido pela Rede Wellness Club no dia 2 de agosto, no Parque Cultural Casa do Governador. Ricardo veio conhecer a Wellness e o local do evento e confirmou a sua participação para Leon Sayegh, diretor de Expansão da Wellness, e Rachel Máximo, diretora-executiva. Famoso nas redes, Ricardo dará um aulão de funcional durante o “The Power of Wellness” para os inscritos no evento. Na foto: Ricardo Lapa, Leon Sayegh, Rachel Máximo e Marcelo Smarrito. Crédito: Divulgação