Arraiá da Aldeia da Praia anima o final de semana em Guarapari; fotos

Ao som de Bruno Marllyn, que levou todo mundo para a pista, ao som do forró e de sucessos dos anos 80/90, o Arraiá da Aldeia, realizado no último sábado, teve recorde de público. A festa tradicional do condomínio movimentou a área de lazer, com muitas atrações, além das típicas e disputadas barracas e mesas de quitutes. Veja as fotos de Nicolas Medeiros.

Almoço gourmet A arquiteta Herika Nakamura estará em Vitória no dia 25, a convite de Carlos Marianelli, para conduzir um bate-papo com profissionais da área sobre os novos lançamentos da Deca. O evento contará com um almoço especial preparado pelo chef Assis Teixeira, no espaço gourmet da Compose, às 12h.

Chá com Elas Aline Assis e Bruna Guimarães da Privilegie Contabilidade e Consultoria já confirmaram presença na 31ª edição do Chá com Elas, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes, que pela primeira vez vai acontecer em Cariacica. O encontro está programado para o dia 11 de agosto, no Restaurante Partei, em Campo Grande.

Novo cerimonial Na contagem regressiva da inauguração do Toledo Garden na quarta-feira (23), em Viana, os chefs Thiago e Selma Toledo vão lançar a Ilha de Pâtisseri, referência da confeitaria francesa em doces e sobremesas refinadas. A Ilha de Pâtisseri terá referências da doceria fina brasileira. Quem assina a produção e a assessoria da inauguração do Toledo Garden é Dam Bianquim.

Inteligência artificial A Inteligência Artificial está transformando o presente. Ela é uma tendência, ou já é realidade? A empresária contábil Mônica Porto, eleita uma das contadoras mais influentes do Brasil, debate o assunto com Sandra Santiago, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade na 8ª live do Diálogos FBC. Vai ser na quarta-feira (23), às 20h, nas redes sociais da FBC. A live vai inspirar quem deseja entender melhor como a tecnologia está redefinindo a forma de trabalhar, empreender e construir carreiras de impacto.