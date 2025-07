Praia do Canto comemora temporada de inverno com vinho e música

A Associação Comercial da Praia do Canto deu o start na programação do Inverno na Praia, nesta quinta-feira (17), na esquina da Aleixo Netto com a Chapot Presvot. O projeto pretende "aquecer" as noites do bairro com música, vinho, chope e delícias dos comerciantes do bairro. Quem deu o start foi a banda Picnic Dogs. Na próxima quinta-feira (24), será a vez de Marcelo Ribeiro e banda B e no dia 31, o Finest Hour encerra a temporada. Confira as fotos de quem curtiu a estreia na galeria de Mônica Zorzanelli.