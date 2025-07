Ator de "Vale Tudo" será apresentador do Festival de Cinema de Vitória

No ar como o personagem Sardinha na novela "Vale Tudo", Lucas Leto, o melhor amigo de Solange Duprat, é um dos grandes nomes que fará parte do grupo de apresentadores do 32º Festival de Cinema de Vitória, que conta com patrocínio da Petrobras, através da Lei de Incentivo à Cultura. O ator já tem experiência com remakes, integrando o elenco de Pantanal em 2022, onde viveu o personagem Marcelo, um dos filhos de Tenório, interpretado por Murilo Benício. O festival acontecerá entre os dias 19 e 24 de julho, com programações divididas entre o teatro Sesc Glória e Hub ES+, localizados no Centro Histórico de Vitória, e no Hotel Senac Ilha do Boi.