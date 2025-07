Do ES

Festival de Cinema de Vitória destaca produções capixabas e movimenta cena cultural

De 19 a 24 de julho, programação gratuita transforma Vitória em vitrine para 106 obras audiovisuais, incluindo filmes e animações capixabas, e destaca a força do setor no ES

Publicado em 17 de julho de 2025 às 14:03

31º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sergio Cardoso

Vitória será a capital do cinema brasileiro entre os dias 19 e 24 de julho, com a realização do 32º Festival de Cinema de Vitória (FCV). O evento, gratuito e aberto ao público, ocupará os espaços do Sesc Glória, no Centro da cidade, com uma seleção diversa de obras audiovisuais nacionais. A Rede Gazeta apoia esse evento desde sua primeira edição, em 1994.>

Ao todo, 39 produções do Espírito Santo integram a programação deste ano, entre filmes e episódios de séries de animação. “São obras de uma nova safra do audiovisual capixaba, que segue a todo vapor nas produções. Praticamente um terço das exibições do 32º FCV são de produções do Espírito Santo, o que fortalece a cena local e estimula futuros realizadores”, destaca a diretora do festival, Lucia Caus.>

Os atores Lázaro Ramos (homenageado em 2024) e Taís Araújo Crédito: Gustavo Louzada

Nesta edição, o festival recebeu 1.374 inscrições de todas as regiões do país, sendo 1.197 curtas-metragens e 177 longas. Entre os gêneros, foram inscritos filmes de ficção, documentários, experimentais, animações e videoclipes.>

Na programação competitiva, o público poderá conferir 90 filmes selecionados - 85 curtas e 5 longas - produzidos entre 2024 e 2025. As produções concorrem ao tradicional Troféu Vitória, com avaliação do Júri Técnico, formado por especialistas do setor, e também do Júri Popular, composto pelos espectadores que votam ao final de cada sessão.>

>

Além das mostras competitivas, o festival contará com sessões especiais fora de competição, como quatro longas e um média-metragem capixabas, além da Sessão Especial de Encerramento. A programação inclui ainda seis episódios inéditos da série de animação Irmãos do Jorel, totalizando 106 obras audiovisuais ao longo dos seis dias de festival.>

31º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sergio Cardoso

“O festival é uma das principais janelas de exibição do audiovisual brasileiro, com produções que apresentam um recorte de todas as regiões do país. Isso reforça a importância de eventos como o de Vitória para a manutenção da indústria e a formação de plateia”, afirma Lucia Caus.>

A 32ª edição também presta homenagem a dois grandes nomes da cultura nacional: Ney Matogrosso e Verônica Gomes, artistas múltiplos que são referência para diversas gerações. A programação completa e mais detalhes estão disponíveis no site oficial (clique aqui). >

*Por Wanessa Eustachio>

