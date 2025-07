Gratuito

Festival de Cinema de Vitória exibirá filmes capixabas em sessões com os autores

Programação valoriza o cinema capixaba com sessões seguidas de conversas com os diretores. Veja programação

A nova safra do cinema capixaba terá espaço garantido no 32º Festival de Cinema de Vitória com a Sessão Especial Longas Capixabas. Quatro filmes produzidos no Espírito Santo serão exibidos fora da mostra competitiva, sempre às 14h, na Sala Cariê Lindenberg, no Sesc Glória. Após cada exibição, o público poderá participar de um bate-papo com diretores e equipes criativas. >