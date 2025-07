No topo

Filme mais assistido da Netflix no mundo todo é ação com Charlize Theron

A obra foi assistida 37,5 milhões de vezes nesta semana no streaming

Publicado em 10 de julho de 2025 às 11:11

Filme "The Old Guard 2" Crédito: Reprodução/Netflix

"The Old Guard 2" é o filme mais assistido do momento na Netflix do mundo todo.

A obra foi assistida 37,5 milhões de vezes nesta semana. Segundo a plataforma de streaming, os assinantes passaram 66,8 milhões de horas vendo o filme.>

No filme, Charlize Theron é uma guerreira. A personagem, Andy, virou mortal no fim do primeiro filme, e faz parte de uma organização encarregada de defender a humanidade.>

Ela enfrenta uma grande vilã, interpretada por Uma Thurman. A atriz interpreta Discórdia, que se alia com Quỳn (Veronica Ngô) para lutar contra a equipe de Andy. Quỳn costumava ser amante da personagem de Charlize Theron, mas foi acusada de praticar bruxaria com uma punição drástica: passou os últimos 500 anos trancafiada num caixão no fundo do oceano.>

Em uma cena, Charlize Theron se pendura para fora de um helicóptero. Em entrevista à revista Variety, ela contou que gravou as próprias cenas de ação: "Foi um trabalho psicológico. Passei duas semanas acompanhando o piloto, construindo confiança. Agimos aos poucos. Mas, no fim, eu estava pendurada num helicóptero".>

A estreia da sequência fez o primeiro filme entrar no Top 5 da Netflix. Lançado em 2020, "The Old Guard" foi assistido 9,5 milhões de vezes nesta semana.>

