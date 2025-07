Cultura

Festival de Cinema de Vitória: confira a programação completa

Evento traz mostras competitivas, homenagens a Ney Matogrosso e Verônica Gomes, sessões especiais e mais de 100 obras audiovisuais

Publicado em 7 de julho de 2025 às 13:07

Ney Matogrosso e Verônica Gomes são os homenageados da 32ª edição do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Lucas Landau / Andie Freitas

Entre os dias 19 e 24 de julho, Vitória se transforma novamente na capital do cinema brasileiro. Em sua 32ª edição, o Festival de Cinema de Vitória (FCV) traz uma programação extensa e gratuita, com quase 100 filmes em exibição, debates, sessões especiais e homenagens a dois grandes nomes da cultura nacional: Ney Matogrosso e Verônica Gomes. >

Neste ano, o FCV exibe 90 filmes em 11 mostras competitivas, sendo 85 curtas e 5 longas-metragens. Os trabalhos, produzidos entre 2024 e 2025, apresentam um retrato diverso e plural do audiovisual brasileiro contemporâneo. Além disso, mais de 30 produções capixabas estão incluídas na programação, seja em mostras competitivas ou sessões especiais.>

As sessões acontecem à tarde e à noite, com exibições nas salas Marien Calixte e Cariê Lindenberg, e no Teatro Glória, todos no Sesc Glória. O público pode participar como jurado popular, votando no melhor filme de cada mostra.>

Filme Lança-fogo Crédito: Reprodução cena do filme "Lança-Fogo"

Homenagens

O homenageado nacional desta edição é Ney Matogrosso, reconhecido não apenas pela música, mas por sua importante trajetória no audiovisual. A cerimônia de homenagem acontece no dia 24, às 19h, no Teatro Glória, seguida da exibição do longa "Luz nas Trevas", no qual o artista interpreta o icônico Bandido da Luz Vermelha. >

>

A homenagem capixaba é dedicada à atriz, diretora e produtora Verônica Gomes, uma das figuras mais marcantes da cena cultural do Espírito Santo. A celebração acontece no sábado (19), às 19h, durante a abertura do festival.>

Programação especial

Fora da competição, o festival apresenta longas-metragens capixabas com bate-papo com diretores e equipe, como Margeado (19/07), Prédio Vazio (21/07), Game Girls (22/07) e Meu Pai e Eu (24/07). Também se destacam a exibição do média-metragem Mercúrio Cromo – A Vida e a Obra de Aprígio Lyrio (23/07) e uma sessão especial de Irmão do Jorel, com seis episódios marcantes da série e bate-papo com o criador Juliano Enrico (23/07). >

Irmão do Jorel Crédito: Reprodução

Os debates com realizadores das mostras competitivas ocorrem de 20 a 24 de julho, às 10h, no Hotel Senac Ilha do Boi, com mediação da crítica e curadora Viviane Pistache. A entrada é livre, sem necessidade de inscrição.>

Toda a programação é gratuita. Para as sessões no Sesc Glória, os ingressos devem ser retirados uma hora antes na bilheteria ou online, por links que serão disponibilizados em breve. Já as atividades no Hub ES+ e no Hotel Senac Ilha do Boi não exigem retirada prévia, mas estão sujeitas à lotação.>

O 32° Festival de Cinema de Vitória conta com patrocínio da Petrobras e com patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale e do Banestes, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta com o apoio da TV Gazeta, da Rede Gazeta, da Carla Buaiz Jóias, do Canal Brasil e do Hotel Senac Ilha do Boi, da TVE e do Fórum dos Festivais. Conta também com parceria do Sesc Espírito Santo. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte - IBCA.>

Filme "Raposa" será exibido no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Reprodução filme Raposa

PROGRAMAÇÃO - 32º Festival de Cinema de Vitória

19 A 24 DE JULHO

Sesc Glória, Hotel Senac Ilha do Boi e Hub ES+





Sábado – 19 de Julho

14h - Sessão Especial Longas Capixabas + Bate-papo com Direção e Equipe do Filme - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)

17h - Coletiva da Homenageada Verônica Gomes e Lançamento do Caderno de Homenagem - Auditório - Hub ES+

19h – Abertura do 32º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Sesc Glória)

Homenagem à Verônica Gomes

14ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Sesc Glória)

15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Sesc Glória)





Domingo – 20 de Julho

10h – Debate com os realizadores da 14ª Mostra Foco Capixaba e 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 15ª Mostra Quatro Estações - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)

14h - 10ª Mostra Mulheres no Cinema - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)

16h – 7ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)

16h - 10ª Mostra Cinema e Negritude - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)

19h – 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)

15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)





Segunda-feira – 21 de julho

10h – Debate com os realizadores da 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

14h - Sessão Especial Longas Capixabas + Bate-papo com Direção e Equipe do Filme - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)

16h - 8ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)

19h – 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Glória (Sesc Glória)

15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Sesc Glória)





Terça-feira – 22 de julho

10h – Debate com os realizadores da 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

14h - 12ª Mostra Outros Olhares - Programa Vivências - Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)

14h -Sessão Especial Longas Capixabas + Bate-papo com Direção e Equipe do Filme - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)

16h - 14ª Mostra Corsária - Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)

19h – 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)

15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)





Quarta-feira – 23 de julho

10h – Debate com os realizadores da 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Hotel Senac Ilha do Boi

14h - 12ª Mostra Outros Olhares - Programa Memória Capixaba - Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)

14h - 9ª Mostra Nacional de Videoclipes - Programa 1- Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)

16h - Sessão Especial - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)

16h - Irmão do Jorel Sessão 10 Anos e Além - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)

19h – 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Glória (Sesc Glória)

15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Sesc Glória)

Insubmissas (Ana do Carmo, Carol Benjamin, Julia Katharine, Luh Maza e Tais Amordivino, FIC, RJ, 72’)





Quinta-feira – 24 de julho

10h – Debate com os realizadores da 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

14h - Sessão Especial Longas Capixabas + Bate-papo com Direção e Equipe do Filme - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)

14h - 9ª Mostra Nacional de Videoclipes - Programa 2 - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)

14h - Coletiva de Imprensa do Homenageado Ney Matogrosso com Lançamento do Caderno de Homenagem - Hotel Senac Ilha do Boi

19h - Sessão Especial de Encerramento - Teatro Glória (Sesc Glória)

Homenagem a Ney Matogrosso

Premiação e Encerramento do 32º Festival de Cinema de Vitória >

