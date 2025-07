Carolina Neves recebe para brunch de joias e cosméticos em Vitória

A FAESA comemora neste mês de julho seus 53 anos de uma trajetória marcada por pioneirismo, inovação e compromisso com a formação de pessoas para a vida e para o mercado, contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso Estado. Fundada em 17 de julho de 1972 pelos educadores Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro, a FAESA iniciou sua história com o curso de Administração, um marco na educação capixaba. De lá para cá, mais de 100 mil estudantes passaram pela instituição e hoje são grandes profissionais. “Do curso de Administração na fundação ao curso de Medicina iniciado no ano passado, permanecemos no nosso compromisso de realizar sonhos e transformar vidas por meio do conhecimento”, afirma o reitor da FAESA, professor Alexandre Nunes Theodoro.

Olho Seco

Nos próximos dois finais de semana, a oftalmologista Liliana Nóbrega participará de encontros no Rio de Janeiro e em São Paulo, para debater a síndrome do Olho Seco com seleto grupo de especialistas. No dia 18, a médica estará no Rio Vision Hospital Oftalmológico, em Ipanema, Rio de Janeiro. A convite da médica Faride Tanos, ela participará de uma mesa-redonda com oftalmologistas locais. No final de semana seguinte, a agenda inclui um evento na Clínica de Olhos Moacir Cunha, em São Paulo. No local, que possui uma tradição familiar de quatro gerações na especialidade, a médica abordará formas de tratamento para a incômoda síndrome.