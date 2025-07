Almoço vip reúne arquitetos e designers no Shopping Vitória

Homenagem

Ex-presidente do IBDFAM-ES (2019-2024), Flávia Brandão recebeu homenagem pelos serviços prestados durante o IV Congresso de Direito de Família e Sucessões, que ocorreu entre os dias 10 e 11 de julho, cujo objetivo é reunir profissionais, pesquisadores e estudantes para discutir temas atuais e promover reflexões a respeito do Direito Familiarista. Com quase 40 anos de experiência em advocacia, Flávia Brandão idealizou as três primeiras edições do Congresso, levando-o a pautar até congressos nacionais.