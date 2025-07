Flávia e Rodrigo Almeida celebram 15 anos da filha Elisa em Vitória

Loja Vazia com a Amaes

A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES), referência em atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apoio às famílias no Estado, se prepara para uma semana de solidariedade. Entre os dias 16 e 20 de julho, a AMAES será a instituição beneficiada pela edição do projeto A Loja Vazia, no Shopping Vitória. Durante esse período, todas as peças de roupas arrecadadas na Loja Vazia serão destinadas ao bazar solidário da AMAES, cuja renda contribui diretamente para a manutenção dos atendimentos realizados pela entidade. Atualmente, a associação beneficia 2.367 pessoas direta e indiretamente, com uma média de 7.469 atendimentos mensais. Desde 2001, a AMAES atua como um verdadeiro farol de esperança, promovendo autonomia, dignidade e inclusão para pessoas com autismo e seus familiares no Espírito Santo. A Loja Vazia fica localizada no 2º piso do Shopping Vitória.