Exposição “Quebra-mapa” reúne obras de sete artistas em Vitória

O Museu Vale, em seu momento extramuros, abriu a exposição “Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço”, na terça-feira (15), na OÁ Galeria, em Vitória (ES). A mostra reúne sete artistas capixabas em uma reflexão sobre território, cartografia e pertencimento. Com curadoria de Isabella Baltazar, a exposição conta com quatro artistas selecionados pelo Edital Convocatória de Programação Museu Vale 2025, e outros três convidados, compondo um conjunto de obras que desafiam fronteiras fixas e propõem novas formas de perceber o mundo. O público encontrará trabalhos que transitam entre escultura, fotografia, pintura e instalação, atravessando temas como ancestralidade, memória, natureza, rituais e mitologias. Fica aberta até o dia 6 de agosto. Veja quem participou do vernissage na galeria de Cloves Louzada.