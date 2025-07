Luiz Paulo Vellozo e Roberta Furtado recebem em festa julina em Fradinhos

Nova orquestra

Um grupo de 11 representantes do Projeto Vale Música Espírito Santo foi selecionado para participar da programação especial da Nova Orquestra em homenagem aos 25 anos de atividade do projeto no Estado. Os alunos Alice Patrício, Ana Vitória Sales, Maria Júlia Euzebio, Marcely Santos, Marcos Vinicius Souza, Katt Kesley, Daniel Silva, Felipe Francisco, Bruna Leite e Israel Cardoso vão se apresentar com a Nova Orquestra e a maestra Ludhymila Bruzzi em uma série de atividades gratuitas e ao ar livre, nos dias 26 e 27 de julho, no Rio de Janeiro. No sábado, 26, grupos de câmara com formações mistas de sopros, metais e percussão farão intervenções musicais pela cidade. Os alunos do Vale Música Espírito Santo vão executar canções de Tim Maia, às 13h, na Praça da Pira, em frente ao CCBB, durante a feira da Junta Local; e às 18h, no Leão Etíope do Méier. O evento se encerrará no domingo, às 11 horas, nos Pilotis do MAM, quando músicos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro se juntam para o grande ‘Baile da Nova Orquestra’, trazendo um repertório inspirado no carnaval carioca de rua. A regência será assinada por Ludhymila Bruzzi, professora de clarineta do Projeto Vale Música ES e regente da Banda Sinfônica Vale Música.