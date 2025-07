O LIDE Espírito Santo (LIDE ES) realizou na noite desta terça-feira (22), o seu primeiro encontro Wine & Talk, marcando uma iniciativa pioneira ao unir networking empresarial com discussões sobre o impacto da cultura. O evento, que aconteceu no elegante rooftop da Valor Investimentos, reuniu 82 pessoas entre convidados e filiados do grupo de networking empresarial para um debate essencial: a importância dos equipamentos culturais para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Os anfitriões da noite, Thiago Santos, presidente do LIDE ES, e Paulo Henrique Correa, head LIDE ES Economia e presidente da Valor Investimentos, ressaltaram a relevância de pautar a cultura como um vetor de progresso. O encontro contou com a expertise de dois palestrantes. Sérgio Sá Leitão, head LIDE Cultura e ex-ministro da Cultura (2017-2018), trouxe para o público a experiência e os desafios da gestão de espaços culturais, com foco especial na administração do Parque Casa do Governador. Sua fala evidenciou o potencial transformador de uma gestão eficiente para esses locais. Na sequência, Lara Brotas, sócia-fundadora da aclamada Galeria Matias Brotas, destacou a importância da cultura. Em sua apresentação, Lara destacou como a cultura estimula a educação, impulsiona a geração de emprego e renda, e é um motor para o crescimento econômico. O Wine & Talk reforça o compromisso do LIDE ES em fomentar discussões que vão além do ambiente de negócios tradicional, conectando líderes e impulsionando temas que contribuem diretamente para o avanço do Estado.