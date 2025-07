Ana Paula Nascif e Luiz Fernando Magalhães dizem sim-sim em Vitória

ES em Ação

Nailson Dalla Bernadina se despede da presidência do ES em Ação Após liderar o Espírito Santo em Ação no triênio 2022-2025, Nailson Dalla Bernadina encerra seu ciclo na presidência da instituição. A cerimônia de posse da nova diretoria, que acontece no próximo dia 31, em Vitória, marca oficialmente essa transição. O novo presidente será Fernando Peixoto Saliba, que foi diretor de Gestão Pública da entidade. Durante sua gestão, Nailson conduziu importantes entregas, como a consolidação do plano ES 500 Anos e o fortalecimento da atuação em rede. Em clima de gratidão e reconhecimento, ele passa o bastão com a certeza de que a nova diretoria dará continuidade ao legado construído coletivamente.