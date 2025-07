Cinema

Suspense policial capixaba “Smither” estreia com entrada gratuita em Vitória

Filme independente chega aos cinemas com narrativa que mistura o sombrio e o suspense psicológico em uma caçada eletrizante nas ruas do ES

Publicado em 28 de julho de 2025 às 10:00

Um detetive marcado por sombras do passado, um serial killer em série e uma cidade tomada pelo medo. Esse é o enredo de “Smither”, novo média-metragem do cineasta capixaba Leandro Sherman, que estreia no dia 3 de agosto, às 18 horas, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. A sessão será única e tem entrada gratuita. >

O filme marca a estreia de Sherman na direção de obras de média duração e aposta em uma estética inspirada no cinema neo-noir, com contrastes marcantes, cores vibrantes e ambientação sombria, aliada a elementos do suspense psicológico e da ação policial.>

Um detetive nas sombras da moralidade

Filme independente de Leandro Sherman será exibido no dia 3 de agosto no Palácio da Cultura Sônia Cabral Crédito: Sherman House Produções / Divulgação

Na trama, o protagonista Smither é um detetive particular e caçador de recompensas, solitário e obsessivo, ainda assombrado por um casamento fracassado. Ao lado do parceiro Ramos, ele enfrenta o maior desafio de sua carreira: a caçada por Misty, um assassino em série que mata mulheres com o único objetivo de semear o caos na cidade. O confronto entre os dois leva a narrativa a um clímax de tensão e violência. >

“A escolha do cinema neo-noir e do suspense psicológico não foi aleatória. Com “Smither”, quis trazer à tela um personagem ambíguo, que vive nas sombras da lei e da moralidade, um contraste que fascina”, detalhou Leandro Sherman.>

Produção independente e referências marcantes

Morador de Vila Velha e com mais de dez anos de trajetória no cinema independente capixaba, Sherman é conhecido por explorar o terror, o suspense e o drama policial com linguagem autoral. Seus curtas e webséries já circularam por festivais como Cine Caos (MT) e Floripa Que Horror (SC), além de exibições na TVE Espírito Santo. >

Bastidores do filme capixaba "Smither" Crédito: Sherman House Produções / Divulgação

“Trabalhar como cineasta independente no Espírito Santo significa ter liberdade criativa, mas também desafios na produção. Smither é resultado de uma equipe apaixonada por cinema”, ressaltou Sherman.>

Com cenas de luta, reviravoltas e narrativa intensa, o média-metragem promete prender o público do início ao fim. “Minha expectativa é que o público capixaba se surpreenda e se divirta muito. Nós nos divertimos muito durante a produção, filmagem e edição”, finaliza o diretor.>

Serviço

Estreia do filme “Smither”

Data : 3 de agosto (sábado)

: 3 de agosto (sábado) Horário : 18h

: 18h Local : Palácio da Cultura Sônia Cabral – Centro de Vitória

: Palácio da Cultura Sônia Cabral – Centro de Vitória Entrada: gratuita >

